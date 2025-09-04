Predsjednik Izraela putuje u London usprkos Starmerovim najavama o priznanju Palestine

Ta izjava dobila je dodatnu težinu kada je uvrštena u nalog Međunarodnog suda pravde od 26. siječnja 2024., kojim je ocijenjeno da je “plauzibilno” da je Izrael počinio djela koja krše Konvenciju o genocidu te je Izraelu naloženo da “odmah” osigura da njegove snage ne počine nijedno od djela zabranjenih Konvencijom i da zaštiti stanovništvo Gaze od daljnjeg rizika od genocida.