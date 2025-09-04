hoće li ga razuvjeriti?
Predsjednik Izraela putuje u London usprkos Starmerovim najavama o priznanju Palestine
Predsjednik Izraela Isaac Herzog posjetit će London sljedeći četvrtak, svega nekoliko tjedana prije nego što se očekuje da će Ujedinjeno Kraljevstvo priznati državu Palestinu na Općoj skupštini UN-a, doznaje Guardian.
Čeka se potvrda Downing Streeta
Dva izvora potvrdila su da se očekuje kako će Isaac Herzog održati sastanke s britanskim ministrima i visokim političkim dužnosnicima – prvi put da je neki visoki izraelski čelnik boravio u Britaniji otkako se ministar vanjskih poslova David Lammy u proljeće nenajavljeno sastao sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Sa’arom.
Međutim, svaki mogući susret Herzoga i Keira Starmera vjerojatno će izazvati goleme kontroverze unutar Laburističke stranke, s obzirom na smrt, razaranje i glad koje je izazvao izraelski rat u Gazi.
Downing Street zasad nije potvrdio hoće li se održati sastanak između Herzoga i premijera, prenosi Guardian.
President Herzog must be arrested when he visits the UK next week https://t.co/tEjiD9nmmC— Tom London (@TomLondon6) September 4, 2025
Netanyahu riskira uhićenje zbog naloga ICC-a
Ranije je iz Downing Streeta signalizirano kako izraelski premijer Benjamin Netanyahu riskira uhićenje ako doputuje u Veliku Britaniju, nakon što je Međunarodni kazneni sud izdao nalog za njegovo uhićenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.
Herzog, koji dolazi iz druge političke stranke, ima uglavnom ceremonijalnu ulogu te se ranije sukobljavao s Netanyahuom oko demokratskih i pravosudnih reformi, no u osnovi je podržavao vojnu kampanju u Gazi.
"Cijela palestinska nacija je odgovorna"
Posebnu je pažnju izazvala njegova izjava u kojoj je tvrdio da su svi Palestinci u Gazi “nedvosmisleno” odgovorni za napad Hamasa 7. listopada 2023. “Cijela [palestinska] nacija tamo je odgovorna. Nije istina ova retorika o civilima koji nisu svjesni, nisu uključeni”, rekao je Herzog u listopadu 2023.
Ta izjava dobila je dodatnu težinu kada je uvrštena u nalog Međunarodnog suda pravde od 26. siječnja 2024., kojim je ocijenjeno da je “plauzibilno” da je Izrael počinio djela koja krše Konvenciju o genocidu te je Izraelu naloženo da “odmah” osigura da njegove snage ne počine nijedno od djela zabranjenih Konvencijom i da zaštiti stanovništvo Gaze od daljnjeg rizika od genocida.
Herzog je tvrdio da je njegova izjava pogrešno interpretirana jer ju je Sud selektivno citirao.
Starmer se posljednji put sastao s Herzogom prije više od godinu dana u Parizu, ubrzo nakon što je izabran za premijera, gdje je pohvalio “povijesno prijateljstvo između Izraela i Ujedinjenog Kraljevstva” te ponovio zahtjev za povratak talaca i “potporu pravu Izraela na samoobranu”.
Promjena retorike političkih lidera UK-a
No Starmer i Lammy su od tada znatno glasnije kritizirali izraelske postupke u Gazi, u kojima je poginulo više od 65.000 ljudi, prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva.
Sankcije su uvedene protiv dvojice tvrdolinijaških izraelskih ministara, a Starmer je zajedno s Francuskom najavio planove za priznanje države Palestine ovog rujna. Unatoč tome, i dalje postoji značajan bijes i zabrinutost unutar Laburističke stranke i šire javnosti zbog toga što je Ujedinjeno Kraljevstvo učinilo premalo kako bi zaustavilo patnje Palestinaca.
Prošlog tjedna vođa Liberalnih demokrata, Ed Davey, rekao je da planira bojkotirati državnu večeru koju će prirediti kralj Charles tijekom državnog posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu za dva tjedna – u znak prosvjeda zbog nedostatka pritiska SAD-a na Izrael da okonča rat.
