Izrael je uzor od kojeg Tajvan može učiti kako ojačati svoju obranu, izjavio je tajvanski predsjednik Lai Ching-te, pozivajući se na biblijsku priču o Davidu i Golijatu kao simbol odlučnosti u suprotstavljanju "autoritarnim režimima".
Tajvan je snažno podržavao Izrael od napada Hamasa 2023. godine, koji je doveo do rata u Gazi, iako Izrael – kao i većina zemalja – nema službene diplomatske odnose s Tajpeijem.
Govoreći na večeri Američko-izraelskog odbora za javne poslove (AIPAC) održanoj u ponedjeljak navečer na Tajvanu, Lai – koji posljednjih tjedana nastoji pridobiti potporu Bijele kuće i konzervativnih američkih medija – istaknuo je da je židovski narod kroz povijest trpio stalne progone, prenosi Reuters.
„Narod Tajvana često gleda na židovski narod kao na primjer u suočavanju s izazovima za naš međunarodni položaj i prijetnjama našem suverenitetu od strane Kine. Tajvanci nikada nisu izgubili hrabrost,“ rekao je Lai u izjavi objavljenoj u utorak.
"Vrijedan uzor za Tajvan"
Lai je poručio da popuštanje autoritarnim režimima nikada nije donijelo mir, te da je načelo „mira kroz snagu“ vrijednost koju već dugo dijele Izrael, Sjedinjene Države i Tajvan.
„Odlučnost i sposobnost Izraela da obrani svoj teritorij pružaju vrijedan model za Tajvan. Oduvijek sam vjerovao da Tajvan mora utjeloviti duh Davida u borbi protiv Golijata kako bi se odupro autoritarnom pritisku.“
Inspiriran izraelskom Željeznom kupolom
Ranije ovog mjeseca Lai je najavio novi višeslojni protuzračni obrambeni sustav pod nazivom „T-Dome“, namijenjen obrani od mogućeg budućeg kineskog napada. Taj sustav, kako je rekao, nadahnut je izraelskim sustavom Iron Dome (Željezna kupola) te američkim sustavom „Golden Dome“ koji je razvio predsjednik Donald Trump.
„Vjerujem da trilateralna suradnja između Tajvana, SAD-a i Izraela može pridonijeti regionalnom miru, stabilnosti i prosperitetu,“ rekao je Lai.
Lai i njegova vlada odlučno odbacuju kineske teritorijalne pretenzije. Tajvanski ministar vanjskih poslova Lin Chia-lung izjavio je u utorak da nije zabrinut da bi američki predsjednik Donald Trump, koji trenutno boravi u Aziji, mogao ‘napustiti’ Tajvan.
