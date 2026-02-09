Premijerka Takaichi najavila reviziju američkog dokumenta o porazu Japana

Nakon što su razmjeri povijesne pobjede njezine vlade postali jasni u ponedjeljak s osvajanjem 352 od 465 mjesta u donjem domu, Takaichi je rekla da će "raditi svim silama kako bi provela" agendu koja uključuje izgradnju vojske dovoljno snažne da odvrati kineske prijetnje japanskim otocima, uključujući i one blizu Tajvana.