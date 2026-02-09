VIDEO / Pogledajte što su Kinezi objavili: Ovakvo oružje još nije viđeno

Kina je predstavila planove za futuristički svemirski nosač nalik onome iz “Ratova zvijezda” koji bi mogao rasporediti gotovo 100 bespilotnih borbenih zrakoplova i letjeti do ruba Zemljine atmosfere.
Kina tvrdi da će Luanniao, koji bi trebao biti dug 242 metra, širok čak 684 metra i imati uzletnu težinu od 120.000 tona - biti u zraku u sljedećih 20 do 30 godina.
Ratni brod, koji bi, ako ikada bude izgrađen, trebao postati najveći na svijetu, projektira se tako da može nositi do 88 bespilotnih borbenih zrakoplova Xuan Nu.
Ti zrakoplovi, koji su još uvijek u konceptualnoj fazi, bit će dizajnirani kao iznimno okretni stealth avioni sposobni za lansiranje hipersoničnih projektila, piše Daily Mail.
Stručnjaci nisu sigurni može li se Luanniao uopće realno izgraditi, a mnogi tvrde da je riječ o propagandnom potezu koji ima za cilj “inspirirati kinesku javnost”.
No, ako bi bio dovršen, novi ratni brod bi “nadmašio gotovo sve ostale”, prema riječima Petera Laytona, obrambenog stručnjaka i gostujućeg suradnika na australskom Griffith Asia Instituteu.
Layton je za Telegraph rekao da bi Luanniao mogao letjeti iznad protuzračnih projektila i drugih borbenih zrakoplova.
Hipotetsko plovilo moglo bi se također pozicionirati izravno iznad ciljeva, čime bi ih učinkovitije gađalo.
China's army has released a concept video of a futuristic space carrier that it says can deploy unmanned fighter jets capable of flying to the edge of the Earth’s atmosphere.— WarCabinet (@warcabinet_) February 3, 2026
In images released by state media, the Luanniao flies above the Earth, firing weapons into space.
It… pic.twitter.com/tTrtkNwOQi
Luanniao je dio šireg kineskog projekta “Nantianmen”, što znači “Južna nebeska vrata”.
Taj opsežni projekt, koji razvija Aviation Industry Corporation of China, ima za cilj unaprijediti kineske svemirske i zračne sposobnosti.
Ratni brod prvi je put zamišljen prije 10 godina, a mnogi su ga tada odbacili kao znanstvenu fantastiku.
Čak i danas mnogi su skeptični da bi ikada mogao poletjeti. Tehnologija potrebna da bilo koji zrakoplov, a kamoli jedan veličine Luanniaoa, lebdi na rubu Zemljine granice još ne postoji.
Također bi zahtijevao “ogromne količine goriva”, kao i potpuno novi sustav pogona.
