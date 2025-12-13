Preokret: SAD ukida sankcije brazilskom sucu

Senator Flavio Bolsonaro, Bolsonarov najstariji sin koji je prošli tjedan najavio predsjedničku kandidaturu uz očev blagoslov, pozdravio je potez Trumpove administracije, nazvavši ga "golemom gestom" prema brazilskoj desnici te je dodao kako je to znak da bi Senat trebao usvojiti zakon koji bi mogao smanjiti zatvorsku kaznu za njegova oca.