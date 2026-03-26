Previranje unutar EPP-a: Sporazum sa SAD-om dijeli europske pučane

Karlo Ressler nastoji ublažiti percepciju raskola unutar EPP-a, tvrdeći kako su razlike više stvar perspektive nego stvarnog političkog razilaženja. Iako priznaje da sporazum nije savršeno simetričan niti potpuno recipročan, naglašava kako je očuvanje slobodne trgovine od ključne važnosti te da carine nikada nisu donijele prosperitet. Ressler pritom upozorava da ni ratifikacija neće zaustaviti političke pritiske iz Washingtona, ali smatra da to ne bi trebalo biti razlog za odbacivanje sporazuma.