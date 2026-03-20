Bosanac: EPP i HDZ su pod utjecajem privatnih kompanija koje ulažu u građevinski biznis

Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac gostovao je u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića i komentirao problem (ne)priuštivog stanovanja u EU
"Europski parlament je usvojio porazan izvještaj o priuštivom stanovanju, koji je lošiji čak i od plana Europske komisije. Diljem Europske unije, baš kao i u Hrvatskoj, postoji problem s nedostatkom priuštivih stanova, odnosno visokim cijenama nekretnina i stanovanja. Ljudi po Europi ulažu u stanove kao u zlatne poluge, pa u Zagrebu imamo više od 50 tisuća praznih stanova i previsoke cijene nekretnina i stanovanja", upozorava europarlamentarac Gordan Bosanac.
Uvjeren je kako su za taj problem krivi prvenstveno EPP i HDZ (na hrvatskoj razini) koji misle da je uzrok problema jedino to što nema dovoljno stambenih jedinica na tržištu. Smatra da su EPP i HDZ pod utjecajem privatnih kompanija koje ulažu u građevinski biznis.
Split i Zadar prvi u EU po broju stanova u kratkoročnom najmu
"Oni misle da će masovnom gradnjom porasti ponuda na tržištu, a da će tržište samo izregulirati cijene, pa će one same pasti, a upravo je to i dovelo do krize stanovanja u Hrvatskoj i EU. Državne i lokalne vlasti moraju intervenirati i jedini način da se problem riješi je gradnja javnih stanova, a europski fondovi moraju biti zatvoreni za privatnu stanogradnju", naglašava Bosanac.
"Split i Zadar su prvi u EU prema omjeru stanova koji se daju u kratkoročni najam u odnosu na broj stanovnika. U Zadru netko kupi 15 stanova i vrti ih kroz kratkoročni najam, a nitko ništa ne poduzima. Nismo protiv toga da ljudi zarađuju na svome vlasništvu, ali takve slučajeve treba snažno oporezivati i tako ljude nagnati da se okrenu dugoročnoj zaradi kroz dugoročni najam", istaknuo je Bosanac.
"Na desnici se sve svelo na dodvoravanje svevišnjem premijeru"
Komentirajući odnos Europske unije prema ratu i Iranu, Bosanac je kazao da je jasno da EU trenutno nema snagu biti ozbiljniji igrač na Bliskom istoku, u odnosu prema SAD-u i Izrale, ali i prema Rusiji kad je riječ o ratu u Ukrajini.
Za paraobavještajni skandal u Sloveniji se nada da će "na izborima kao bumerang udariti u glavu Janeza Janšu".
Što se tiče suradnje stranke Možemo i SDP-a, Bosanac je rekao da još nisu potpisali koalicijski sporazum, ali da suradnja teče odlično.
"Pripremamo se da se HDZ što prije makne s vlasti, još nismo potpisali koaliciju, ali želimo da javnost vidi da na progresivnoj sceni postoje akteri koji su spremni surađivati, a ne biti poput ovih na desnici kod kojih se sve svelo na žicarenje i dodovoravanje svevišnjem premijeru koji ih sve usisa", zaključio je Bosanac.
