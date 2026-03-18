Plenković o EPP-u: "To je predvodnička politička snaga Europe"

HINA
18. ožu. 2026. 22:48
Svecana dodjela ugovora za sportsku infrastrukturu. Andrej Plenkovic. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Europska pučka stranka (EPP) predvodnička je politička snaga Europe, rekao je u srijedu navečer hrvatski premijer Andrej Plenković na X-u, povodom obilježavanja 50. obljetnice te stranke kojoj pripada i Hrvatska demokratska zajednica.

Hrvatski premijer, koji je doputovao u Bruxelles na samit EU-a koji se održava u četvrtak, također je sudjelovao na obilježavanju 50. obljetnice EPP-a.

“Proteklih 50 godina EPP predstavlja predvodničku političku snagu Europe, koja je uvijek snažno stajala uz građane. Suočeni s brojnim izazovima, budućnost EU-a gradimo na temeljnim načelima naše politike – solidarnost, prosperitet, sigurnost i uvažena Europa na globalnom planu”, kaže se u objavi Andreja Plenkovića na X-u.

Dodaje da HDZ kao članica EPP-a  ima važnu i aktivnu ulogu. “Nastavit ćemo davati svoj doprinos zajedničkim europskim politikama, štiteći interese hrvatskih građana i dodatno učvršćujući položaj u srcu Europe”, poručio je Plenković.

On se u srijedu u Bruxellesu sastao i sa sjevernomakedonskim premijerom Hristijanom Micockim, poručivši na X-u da će Hrvatska nastaviti podupirati tu zemlju na putu prema članstvu u EU.

“Razmijenili smo mišljenja o geopolitičkim izazovima, sigurnosti energetske opskrbe na jugoistoku Europe, kao i o mjerama koje dvije vlade poduzimaju u borbi protiv rasta cijena energenata. Hrvatska će nastaviti podupirati Sjevernu Makedoniju na putu prema članstvu u EU-u i smatramo da zaslužuje jasnu perspektivu”, objavio je Plenković na X-u.

