Prijetio JD Vanceu, sad njemu prijeti zatvorska kazna

Stručnjaci su upozorili na političko nasilje i prijetnje nasiljem u polariziranom SAD-u posljednjih godina. Ranije ovog tjedna, izgrednik od 6. siječnja 2021., kojeg je predsjednik Donald Trump pomilovao, priznao je krivnju za uznemiravanje nakon što je optužen za prijetnju ubojstvom vođe manjine u Zastupničkom domu SAD-a Hakeema Jeffriesa.