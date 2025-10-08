Treći dan pregovora o Gazi: Hamas od Trumpa traži jamstva

REUTERS/Anas al-Shareef

Katarski premijer i visoki predstavnici Sjedinjenih Država i Turske pridružit će se u srijedu izraelskim pregovaračima i Hamasu tijekom trećeg dana pregovora o okončanju rata u Gazi na kojemu je Hamas razmijenio popis imena izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni u skladu s dogovorom o razmjeni.

Izrael i Hamas vode neizravne pregovore u egipatskom ljetovalištu Sharm El-Sheikh, na temelju predloženog plana od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Razgovorima bi trebali prisustvovati katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, šef turske obavještajne službe Ibrahim Kalin, Trumpov posebni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i zet Jared Kushner.

„Postoji realna šansa da bismo mogli nešto učiniti“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u utorak, dodajući da su u razgovore uključeni i američki pregovarači.

„Mislim da postoji mogućnost da bismo mogli imati mir na Bliskom istoku. To je nešto čak i izvan situacije u Gazi. Želimo da se odmah puste taoci“, rekao je.

Trump je rekao da će Sjedinjene Države učiniti „sve što je moguće kako bi osigurale da se svi pridržavaju sporazuma“ ako Hamas i Izrael postignu dogovor o prekidu vatre.

Druga godišnjica napada

Razgovori se održavaju dok Izrael obilježava drugu godišnjicu napada Hamasa 7. listopada 2023. koji je pokrenuo rat.

Na kraju židovskog blagdana Sukota, militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su najsmrtonosniji napad na Izrael u povijesti zemlje, čime su izazvali veliku ofenzivu odmazde u Gazi.

Napad Hamasa rezultirao je smrću 1219 ljudi, uglavnom civila, prema podacima AFP-a temeljenim na službenim izraelskim podacima.

Militanti su također oteli 251 osobu, od kojih je 47 još uvijek zatočeno u Gazi. Izraelska vojska tvrdi da je među njima 25 mrtvih.

Raste globalni pritisak za okončanje rata, veći dio Gaze je sravnjen sa zemljom, prema UN-u vlada glad, a izraelske obitelji talaca i dalje žude za povratkom svojih voljenih.

UN-ova istraga je prošlog mjeseca optužila Izrael za genocid u Gazi, a skupine za ljudska prava optužile su Hamas za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tijekom napada 7. listopada. Obje strane odbacuju optužbe.

Stotine tisuća prosvjednika sudjelovalo je na propalestinskim masovnim demonstracijama u gradovima diljem svijeta prošlog vikenda, pozivajući na prekid rata, uključujući Italiju, Španjolsku, Irsku i Veliku Britaniju.

Prosvjednici u Nizozemskoj pozvali su vladu da prizna palestinsku državu, a deseci tisuća ljudi u Britaniji prkosili su pozivima premijera Keira Starmera da preskoče skupove, održavajući bdijenja i okupljanja na obljetnicu 7. listopada.

"Jamstva"

Hamasov glavni pregovarač Khalil al-Hayya rekao je da islamistička skupina želi "jamstva predsjednika Trumpa i zemalja sponzora da će rat jednom zauvijek završiti".

Trumpov plan predviđa prekid vatre, oslobađanje svih talaca, razoružanje Hamasa i postupno povlačenje Izraela iz Gaze.

Plan je dobio pozitivne odgovore i Izraela i Hamasa te je od ponedjeljka potaknuo neizravne pregovore u Egiptu.

Palestinski izvor blizak pregovaračkom timu Hamasa rekao je da je Hamas na sastanku u utorak raspravljao o „početnim kartama koje je predstavila izraelska strana glede povlačenja snaga, kao i o mehanizmu i vremenskom okviru razmjene talaca i zarobljenika“.

Prema riječima egipatskog ministra vanjskih poslova Badra Abdelattyja, očekivalo se da će američki predstavnici Witkoff i Kushner stići u Egipat u srijedu, nakon što se njihov dolazak očekivao još prošli vikend.

„Glavno jamstvo uspjeha u ovoj fazi je sam američki predsjednik Trump... čak i ako dođe do točke u kojoj će morati nametnuti viziju“, rekao je.

Izraelska vojna kampanja u Gazi ubila je najmanje 67.160 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva na području kojim upravlja Hamas, što su podaci koje Ujedinjeni narodi smatraju vjerodostojnima.

Podaci ne razlikuju civile od boraca, ali pokazuju da se više od polovice mrtvih odnosi na žene i djecu.