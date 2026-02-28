Oglas

PROMIJENIO RETORIKU

VIDEO / Trump pozvao Irance da odlože oružje i ne bore se na strani režima: "U suprotnom..."

N1 Info
N1 Info
|
28. velj. 2026. 09:05
Donald Trump
REUTERS / Elizabeth Frantz

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu da je američka vojska započela veliku borbenu operaciju u Iranu.

"Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima", rekao je Trump u videu podijeljenom na društvenim mrežama.

Američki predsjednik kaže da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje.

Prema američkom predsjedniku Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u i drugima.

Trump je obećao da će "uništiti" iranske raketne kapacitete i "sravniti sa zemljom" njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu.

"Poručujem svim Irancima da polože oružje i okrenu leđa režimu. Ovo je velika prilika, ništa vam se neće dogoditi ako odbijete boriti se. Imate pred sobom sjajnu budućnost. U suprotnom, bit će loše po vas jer mnoge će bombe padati na vašu zemlju i bit će mnogo mrtvih na strani režima", izjavio je američki predsjednik, prenosi Sky News.

Američki mediji prije toga prenijeli su da su Sjedinjene Države započele zračne napade na Iran u zajedničkoj operaciji s Izraelom.

Također, ovo je u potpunoj suprotnosti s Trumpovim politikama u prošlosti, kao i svime što je obećavao u izbornoj kampanji.

Sve o napadu Izraela i SAD-a na Iran pratite OVDJE.

Teme
Donald Trump iran izrael napad na iran

