VIDEO / Trump pozvao Irance da odlože oružje i ne bore se na strani režima: "U suprotnom..."

"Poručujem svim Irancima da polože oružje i okrenu leđa režimu. Ovo je velika prilika, ništa vam se neće dogoditi ako odbijete boriti se. Imate pred sobom sjajnu budućnost. U suprotnom, bit će loše po vas jer mnoge će bombe padati na vašu zemlju i bit će mnogo mrtvih na strani režima", izjavio je američki predsjednik, prenosi Sky News.