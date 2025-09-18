Prvi intervju pape Lava: Zadržat će ključne Franjine reforme

Iako pojedinosti tog dogovora nikada nisu objavljene, među pripadnicima neslužbene crkve, koji su unatoč progonima ostali vjerni Vatikanu, raste zabrinutost da bi ih Sveta Stolica mogla ostaviti po strani. Kritičari su postavili pitanje zašto bi Crkva dobrovoljno surađivala s kineskom vladom, koja je pod vodstvom Xi Jinpinga dodatno ograničila vjerske slobode. Najviše kritika došlo je upravo iz katoličkih krugova.