Povijesni dogovor
Prvi iranski brodovi već su prošli kroz Omanski zaljev
Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu, prema iranskim državnim medijima, nakon preliminarnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, čiji je cilj okončanje sukoba.
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Najmanje tri tankera koji prevoze naftu i dva teretna broda u ponedjeljak navečer preplovili su područje bez incidenata, izvijestila je iranska televizija Press TV, pozivajući se na informirane izvore.
Razvoj događaja uslijedio je nakon višetjednih pregovora u sklopu kojih su se Washington i Teheran dogovorili o okvirnom sporazumu čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti potpisan u petak u Švicarskoj.
Ključna točka sporenja u pregovorima bilo je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
Iran je pristao da se dopusti ponovno otvaranje plovnog puta nakon potpisivanja sporazuma, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da je naredio trenutačno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka.
Sporazum ispunjava jedan od glavnih zahtjeva Teherana.
U odvojenoj je informaciji servis za praćenje brodova TankerTrackers na platformi X izvijestio da je supertanker koji je prevozio oko dva milijuna barela iranske sirove nafte prošao američku pomorsku blokadu, dok su se druga plovila ili približavala zoni ili više nisu bila u iranskim lukama.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je sporazum s Iranom potpisan te da će njegov sadržaj biti objavljen nakon službenog potpisivanja predviđenog za petak. Dodao je i da će Hormuški tjesnac tada biti potpuno otvoren za plovidbu, prenosi Reuters.
Prema informacijama koje su iznijele obje strane, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te produljenje primirja za dodatnih 60 dana, tijekom kojih bi se trebala riješiti najspornija pitanja, uključujući budućnost iranskog nuklearnog programa.
Američki potpredsjednik JD Vance je izjavio da bi konačni ishod sporazuma mogao uključivati i pristup Irana fondu za obnovu vrijednom do 300 milijardi dolara, koji bi financirale arapske države Perzijskog zaljeva, pod uvjetom da Teheran ispuni obećanja o odustajanju od nuklearnog materijala.
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