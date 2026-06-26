Prvi put u povijesti: Charles III objavio koliko je platio poreza

Yui Mok/Pool via REUTERS

Engleski kralj Charles III. otkrio je u četvrtak da je platio više od 30 milijuna funti (35 milijuna eura) poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022 čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko poreza plaća.

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Buckinghamska palača ističe kako je ova objava dio predanosti kraljevske obitelji transparentnosti. Kraljevske financije došle su pod sve veću kontrolu nakon niza skandala u koje je umiješan princ Andrew, kraljev mlađi brat.

Charlesov najstariji sin i prijestolonasljednik princ William platio je više od 20 milijuna funti (23 milijuna eura) poreza od početka rujna 2022., kada je postao princ od Walesa nakon smrti kraljice Elizabete II..

Britanski monarsi nisu zakonski obvezni plaćati porez na svoj privatni dohodak, no to čine od 1993. godine. Ova je praksa uvedena za vrijeme vladavine Elizabete II. kao odgovor na pritisak javnosti nakon skupih popravaka dvorca Windsor.

Kraljica, međutim, nikada nije otkrila iznos poreza koji je platila.

Buckinghamska palača je u subotu najavila da se priprema objaviti te podatke na "izričit zahtjev kralja" kako bi nastavila "modernizaciju" kraljevske uloge.

Prema izjavi od četvrtka, "iznos poreza koji Njegovo Veličanstvo plaća od stupanja na prijestolje prelazi 30 milijuna funti", uključujući 11,7 milijuna funti za financijsku godinu 2023./2024. (koja počinje u travnju u Velikoj Britaniji) i 12,9 milijuna funti za 2024./2025.

Imovina koja podliježe ovim porezima uključuje ogromno Vojvodstvo Lancaster, kraljevo imanje i njegov primarni izvor privatnih prihoda. Charles III. dobio je 26,8 milijuna funti (preko 31 milijun eura) od Vojvodstva tijekom financijske godine 2024./2025. On ostvaruje prihode kroz zakup poljoprivrednog zemljišta i upravljanje komercijalnim i stambenim nekretninama, između ostalih aktivnosti.

Osim ovog prihoda, monarh prima godišnji dodatak poznat kao "Sovereign Grant", isplatu od vlade za financiranje obavljanja svojih službenih dužnosti. Ova neoporezivo oslobođena potpora, izračunata kao postotak "Krunske imovine" iznosila je 132,1 milijun funti za razdoblje 2025. / 2026.