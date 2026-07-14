Oglasila se policija
Drama kod Velike Gorice: U vožnji pucao na automobil u kojem je bila obitelj
N1 Info
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14. srp. 2026. 10:06
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Jučer, u Lazini Čičkoj, prema do sada utvrđenome, 27-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca u smjeru drugog vozila koje je također bilo u pokretu, izvijestila je policija.
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Tim je vozilom upravljao 29-godišnjak, a u njemu su se nalazili i članovi njegove obitelji. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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