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Oglasila se policija

Drama kod Velike Gorice: U vožnji pucao na automobil u kojem je bila obitelj

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N1 Info
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14. srp. 2026. 10:06
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer, u Lazini Čičkoj, prema do sada utvrđenome, 27-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca u smjeru drugog vozila koje je također bilo u pokretu, izvijestila je policija.

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Tim je vozilom upravljao 29-godišnjak, a u njemu su se nalazili i članovi njegove obitelji. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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policija pucnjava velika gorica

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