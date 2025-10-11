Pucnjava tijekom proslave u Mississippiju: Četvero mrtvih, najmanje 12 ranjenih

Četiri su osobe ubijene, a najmanje 12 drugih ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu rano ujutro u gradu Lelandu, savezna država Mississippi, priopćili su dužnosnici.
Gradonačelnik Lelanda, John Lee, rekao je za CBS News da se pucnjava dogodila oko ponoći te da su četiri ranjene osobe helikopterom prevezene u lokalne bolnice. Trenutačno nema informacija o njihovom zdravstvenom stanju.
Još nitko nije uhićen, a istraga je u tijeku.
Lee je rekao da se pucnjava dogodila na glavnoj ulici. U tom su se trenutku u gradu nalazili brojni ljudi koji su došli na proslavu povodom utakmice za povratak bivših učenika srednje škole Leland (homecoming). Na mrežnoj stranici školskog distrikta navedeno je da je srednja škola Leland toga dana trebala igrati utakmicu protiv srednje škole Charleston.
Leland je mali grad u okrugu Washington s oko 4.000 stanovnika, prema podacima popisa stanovništva iz 2020. godine.
