Pucnjava u filipinskom senatu pri pokušaju uhićenja suradnika bivšeg predsjednika

Više od deset pucnjeva čulo se u srijedu u filipinskom senatu, a prisutnima je rečeno da se sklone, rekli su očevici Reutersu.
Očevici prenose da su po zgradi raspoređeni vojnici nakon što je nastao kaos u očekivanju pokušaja policije da uhiti senatora za kojim je tjeralicu raspisao Međunarodni kazneni sud.
Reutersovi svjedoci kažu da su u senatu vidjeli vojno osoblje u maskirnim uniformama, a neki od njih su imali jurišne puške. Zasad nema informacija o mogućim žrtvama, rekao je novinarima tajnik senata Mark Llandro Mendoza.
Glavni provoditelj zakona u krvavome "ratu protiv droge" koji je poveo bivši filipinski predsjednik Rodrigo Duterte, u srijedu je pozvao ljude na mobilizaciju kako bi spriječili njegovu predaju Međunarodnome kaznenom sudu.
Senator Ronald dela Rosa, koji se od ponedjeljka sklonio u svome uredu, pozvao je javnost da izađe i spriječi njegovo uhićenje te je rekao da su agenti za provedbu zakona na putu nakon što je Međunarodni kazneni sud otkrio datum naloga za uhićenjem.
Nalogom, datiranim u studenom i objavljenim u ponedjeljak traži se uhićenje bivšeg šefa policije zbog optužbe da je počinio zločine protiv čovječnosti, iste zločine za koje je 81-godišnji Duterte optužen dok čeka suđenje u Haagu nakon uhićenja prošle godine.
