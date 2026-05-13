Ronald dela Rosa

Pucnjava u filipinskom senatu pri pokušaju uhićenja suradnika bivšeg predsjednika

Hina
13. svi. 2026. 14:50
Philippine Senator Ronald "Bato" dela Rosa, the chief enforcer of former president Rodrigo Duterte's drug war, at the Senate, which holds him under protective custody amid an International Criminal Court warrant
REUTERS/Eloisa Lopez

Više od deset pucnjeva čulo se u srijedu u filipinskom senatu, a prisutnima je rečeno da se sklone, rekli su očevici Reutersu.

Očevici prenose da su po zgradi raspoređeni vojnici nakon što je nastao kaos u očekivanju pokušaja policije da uhiti senatora za kojim je tjeralicu raspisao Međunarodni kazneni sud.

Reutersovi svjedoci kažu da su u senatu vidjeli vojno osoblje u maskirnim uniformama, a neki od njih su imali jurišne puške. Zasad nema informacija o mogućim žrtvama, rekao je novinarima tajnik senata Mark LlandroMendoza.

Glavni provoditelj zakona u krvavome "ratu protiv droge" koji je poveo bivši filipinski predsjednik Rodrigo Duterte, u srijedu je pozvao ljude na mobilizaciju kako bi spriječili njegovu predaju Međunarodnome kaznenom sudu.

Senator Ronald dela Rosa, koji se od ponedjeljka sklonio u svome uredu, pozvao je javnost da izađe i spriječi njegovo uhićenje te je rekao da su agenti za provedbu zakona na putu nakon što je Međunarodni kazneni sud otkrio datum naloga za uhićenjem.

Nalogom, datiranim u studenom i objavljenim u ponedjeljak traži se uhićenje bivšeg šefa policije zbog optužbe da je počinio zločine protiv čovječnosti, iste zločine za koje je 81-godišnji Duterte optužen dok čeka suđenje u Haagu nakon uhićenja prošle godine.

