Međunarodni kazneni sud odbacio izraelski zahtjev za blokiranje istrage o ratnim zločinima u Gazi

Odluka dolazi usred rastućeg međunarodnog pritiska zbog humanitarnih posljedica izraelskog genocidnog rata u Gazi.
Oglas
Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda (ICC) odbacilo je jedan od izraelskih pravnih izazova kojim se nastojalo blokirati istragu o postupcima Izraela u genocidnom ratu protiv palestinskog naroda u Gazi, čime je zadat udarac izraelskim nastojanjima da opstruira ovaj slučaj, piše Al Jazeera.
U odluci objavljenoj u ponedjeljak, suci su odbili poništiti odluku nižeg suda kojom se tužitelju ICC-a dopušta istraga navodnih zločina u izraelskom ratu u Gazi nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023. Ova odluka otvara put nastavku istrage Suda o Palestini, koja je u studenome prošle godine dovela do izdavanja uhidbenih naloga protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.
Izrael ne priznaje nadležnost Suda sa sjedištem u Haagu i u više je navrata odbacio optužbe da je počinio ratne zločine u Gazi.
ICC je također izdao uhidbeni nalog za čelnika Hamasa Ibrahima al-Masrija, no kasnije ga je povukao nakon vjerodostojnih izvješća o njegovoj smrti.
Žalba se usredotočila na pitanje je li tužitelj ICC-a bio dužan uputiti novu obavijest Izraelu prije istrage događaja koji su se zbili nakon 7. listopada 2023. Izrael je tvrdio da je napad na Gazu nakon tog datuma predstavljao novu situaciju, potaknut dodatnim upućivanjima Sudu koja je od studenoga 2023. podnijelo još sedam država, među njima Južna Afrika, Čile i Meksiko.
Suci su odbacili taj argument, presudivši da je izvorna obavijest izdana 2021. godine – kada je ICC službeno otvorio istragu o navodnim zločinima na okupiranom palestinskom teritoriju – već obuhvaćala i kasnije događaje. Zaključili su da nova obavijest nije bila potrebna, što znači da uhidbeni nalozi protiv Netanyahua i Gallanta ostaju na snazi.
Presuda dolazi u trenutku kada izraelski napadi na Gazu i dalje imaju razorne posljedice. Od stupanja na snagu primirja 11. listopada 2025., prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, ubijeno je najmanje 391 Palestinaca, 1.063 je ranjeno, a pronađena su 632 tijela.
Od 7. listopada 2023., navodi Ministarstvo, ubijeno je najmanje 70.663 Palestinaca, a 171.139 ih je ozlijeđeno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas