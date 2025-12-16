Međunarodni kazneni sud odbacio izraelski zahtjev za blokiranje istrage o ratnim zločinima u Gazi

Žalba se usredotočila na pitanje je li tužitelj ICC-a bio dužan uputiti novu obavijest Izraelu prije istrage događaja koji su se zbili nakon 7. listopada 2023. Izrael je tvrdio da je napad na Gazu nakon tog datuma predstavljao novu situaciju, potaknut dodatnim upućivanjima Sudu koja je od studenoga 2023. podnijelo još sedam država, među njima Južna Afrika, Čile i Meksiko.