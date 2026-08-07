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sjeverno od Bangkoka

Pucnjava u školi u Tajlandu: Sedam osoba poginulo, više ozlijeđenih

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Hina
|
07. kol. 2026. 07:26
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A student reacts after evacuating from Debsirin Nonthaburi School, following a shooting incident at the school, in Bang Kruai district in Nonthaburi province on the outskirts of Bangkok
REUTERS/Chalinee Thirasupa

Najmanje sedam osoba poginulo je, a više ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, izvijestili su u petak lokalni mediji.

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Prema pisanju lista Khaosod, koji se poziva na lokalne službe za upravljanje katastrofama, među poginulima su vjerojatno troje nastavnika, troje učenika i maloljetni napadač.

Motiv napada zasad nije poznat.

Pucnjava se dogodila u petak u jutarnjim satima u školi Debsirin Nonthaburi u pokrajini Nonthaburi, sjeverno od Bangkoka. Prema prvim rezultatima istrage, osumnjičeni napadač bio je učenik škole. Sigurnosne službe navode da je nakon napada najvjerojatnije počinio samoubojstvo.

Prema izvješćima, među učenicima i nastavnicima zavladala je panika. Policija i hitne službe raspoređene su u velikom broju, a učenici, nastavnici i ostalo školsko osoblje evakuirani su iz zgrade. Službe za upravljanje katastrofama priopćile su da je 15 osoba ozlijeđeno, od kojih je najmanje jedna u kritičnom stanju.

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napad u školi ozlijeđeni učenici i učitelj policija samoubojstvo napadača učenik počinitelj

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