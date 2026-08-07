Pucnjava u školi u Tajlandu: Sedam osoba poginulo, više ozlijeđenih

Prema izvješćima, među učenicima i nastavnicima zavladala je panika. Policija i hitne službe raspoređene su u velikom broju, a učenici, nastavnici i ostalo školsko osoblje evakuirani su iz zgrade. Službe za upravljanje katastrofama priopćile su da je 15 osoba ozlijeđeno, od kojih je najmanje jedna u kritičnom stanju.