Analiza Vesne Pusić: Što je stvarni cilj Trumpove operacije u Iranu

"Nema. To što se radi više je agenda Benjamina Netanyahua, koji već dugo ima taj scenarij na dnevnom redu. On to prikazuje kao izraelsku operaciju u kojoj im pomažu Amerikanci. A Trump to prikazuje kao američku operaciju. Međutim, razlog za napad upravo sada i to ovako žestok nije to što je Iran u ovom času bio snažan i predstavljao prijetnju svijetu, nego upravo obrnuto - razlog je u tomu što je Iran u ovom času prilično slab. I procjena je bila da od tog Irana nema prave opasnosti. Zato je ovo trenutak u kojem se može uspostaviti situacija koja će otvoriti pristup nafti i plinu u Iranu i kontrolu nad tamošnjim režimom od strane SAD-a, a s velikim utjecajem Netanyahua. To sad ima posljedice po cijeli Bliski istok", kazala je Pusić.