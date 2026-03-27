Trump odgodio ultimatum zbog pregovora s Iranom. Teheran: "Nismo uključeni u razgovore"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će produžiti rok do 6. travnja za Iran da postigne dogovor o okončanju rata ili se suoči s uništenjem svojih energetskih postrojenja, rekavši da pregovori idu "vrlo dobro", ali Teheran je odbacio američki prijedlog kao nepravedan.

Četverotjedni rat proširio se Bliskim istokom, usmrtivši tisuće ljudi i pogađajući globalno gospodarstvo vrtoglavim rastom cijena energije, potičući strahove od globalne inflacije.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače nakon što pregovori o teheranskom nuklearnom programu nisu uspjeli dovesti do dogovora.

U četvrtak je Trump tijekom sastanka kabineta u Bijeloj kući zaprijetio da će povećati pritisak na Iran ako ne postigne dogovor. Kasnije je na društvenim mrežama objavio da će pauzirati prijetnje napadima na iranska energetska postrojenja na 10 dana do 6. travnja.

„Razgovori su u tijeku i, unatoč pogrešnim izjavama medija lažnih vijesti i drugih, idu vrlo dobro“, dodao je u svojoj objavi na Truth Social.

Iran je rekao da nije uključen u razgovore s Washingtonom, a Trump nije identificirao s kim SAD pregovara u Iranu, gdje su mnogi visoki dužnosnici ubijeni u ratu.

Dana 23. ožujka Trump je najavio prekid svih prijetnji napadima na elektrane i energetsku infrastrukturu na razdoblje od pet dana, ali ga je sada produžio na 10 dana.

Iran nije tražio 10-dnevnu pauzu od takvih napada, Wall Street Journal je citirao posrednike mirovnih pregovora.

Trump je za program Fox Newsa "The Five" rekao da su Iranci tražili sedmodnevnu pauzu od napada na energetska postrojenja.

Iran je rekao da će uzvratiti napade na energetska postrojenja u regiji Perzijskog zaljeva ako Trump ispuni svoju prijetnju.

Izgledi uzvratnih udara na civilnu infrastrukturu mogli bi dodatno uzdrmati globalna tržišta i ugroziti egzistenciju milijuna civila u regiji koji se oslanjaju na električnu energiju za napajanje svojih gradova i opskrbu pitkom vodom.

Rat je uvelike poremetio brodarstvo, uzrokujući porast cijena sirove nafte za oko 40 posto, skok cijena ukapljenog prirodnog plina i porast cijena dušičnih gnojiva, ključnih za proizvodnju hrane, za oko 50 posto.

Unatoč Trumpovoj optimističnoj procjeni, Iran je nastavio uzvraćati na američke i izraelske udare udarajući na Izrael i američke baze. Također je udario na države Perzijskog zaljeva i učinkovito blokirao izvoz goriva s Bliskog istoka preko Hormuškog tjesnaca, kojim se prenosi oko 20 posto globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Trump je u četvrtak predložio da Iran dopusti 10 naftnih tankera da prođu kroz tjesnac kao gestu dobre volje u pregovorima, uključujući i neke brodove pod pakistanskom zastavom.

Trump je rekao da će SAD postati "najgora noćna mora" Irana ako se ne pridržava američkih zahtjeva, koji uključuju otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje nuklearnog programa. Rekao je da je preuzimanje kontrole nad iranskom naftom opcija, ali nije dao detalje.