Putin: Ako Europa želi rat, Rusija je spremna

ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija ne želi rat s europskim silama, ali da je, ako Europa želi rat, Rusija odmah spremna za njega.

Podijeli

Oglas

Putin je rekao da europske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Nemamo namjeru ratovati s Europom, ali ako Europa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u Moskvi.

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata".

PROČITAJTE JOŠ