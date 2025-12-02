Oglas

NOVE PRIJETNJE

Putin: Ako Europa želi rat, Rusija je spremna

author
Hina
|
02. pro. 2025. 17:23
Vladimir Putin
ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija ne želi rat s europskim silama, ali da je, ako Europa želi rat, Rusija odmah spremna za njega.

Oglas

Putin je rekao da europske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Nemamo namjeru ratovati s Europom, ali ako Europa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u Moskvi.

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
europa rat rusija vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ