Putin domaćin čelnicima ASEAN-a dok se G7 sastaje u Francuskoj

Predsjednici Vijetnama i Filipina, To Lam i Ferdinand Marcos Jr., te premijeri Tajlanda i Kambodže, Anutin Charnvirakul i Hun Manet, već su potvrdili svoje sudjelovanje. Smatra se da će vjerojatno sudjelovati i malezijski premijer Anwar Ibrahim i laoski predsjednik Thongloun Sisoulith.