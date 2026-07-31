Španjolska i Francuska
Europski vatrogasci na rubu pucanja, a rade na privremeno ili volontiraju: "Riskiraju život za minimalac"
Veliki šumski požari koji gore u blizini francuskog grada Bordeauxa te preko granice u Španjolskoj stavljaju golem pritisak na vatrogasce na prvoj crti obrane i otvaraju pitanja o načinu organizacije vatrogasnih službi.
Više od tri četvrtine vatrogasaca u Francuskoj čine dobrovoljci koji uzimaju slobodne dane sa svojih redovnih poslova kako bi odgovarali na hitne intervencije. Španjolska se, pak, oslanja na tisuće šumskih vatrogasaca (bomberos forestales), od kojih mnoge regionalne vlasti zapošljavaju na privremenim sezonskim ugovorima, piše Reuters.
Pierre-Hadrien Lusignan dobrovoljni je vatrogasac u francuskoj zapadnoj regiji Gironde, koji od prošlog tjedna sudjeluje u gašenju požara koji je zaprijetio Bordeauxu, metropolitanskom području s oko 850.000 stanovnika.
„Prvih 24 do 48 sati bilo je vrlo teško. Na samom početku intenzitet požara bio je toliko velik da ga je bilo iznimno teško staviti pod kontrolu“, rekao je Lusignan, koji je dobrovoljni vatrogasac već osam godina.
„Vjetar je stalno mijenjao smjer, a požar se širio potpuno nepredvidivo. Tek su potom stigla pojačanja – vatrogasci iz cijele Francuske i Europe.“
Od početka ljeta u Francuskoj su poginula četiri vatrogasca, a sindikati upozoravaju na kronični manjak osoblja i iscrpljenost vatrogasnih ekipa. Od početka godine u zemlji je izgorjelo rekordnih 116.000 hektara zemljišta.
Dvojica vatrogasaca koji su ovog mjeseca izgubili život radili su u Saint-Médard-en-Jallesu, gdje Lusignan obnaša dužnost ravnatelja lokalnog kulturnog centra.
„Smrt te dvojice kolega dala je cijeloj situaciji duboku ljudsku i emocionalnu dimenziju“, rekao je.
„Potrebno nam je više dobrovoljaca“
Europa, kontinent koji se zagrijava brže od svih ostalih, prolazi kroz iznimno teško ljeto obilježeno nizom toplinskih valova koji potiču izbijanje smrtonosnih požara te potiču pozive na temeljitu reformu sustava i resursa za njihovo suzbijanje.
Prema podacima francuske Civilne zaštite, Francuska ima 256.400 vatrogasaca, od kojih je oko 200.000 dobrovoljaca, dok ostatak čine profesionalni vatrogasci i pripadnici vojske.
„Potrebno nam je između 250.000 i 300.000 dodatnih dobrovoljnih vatrogasaca“, rekao je Bruno Menard, glavni tajnik Sindikata dobrovoljnih vatrogasaca Francuske.
„U posljednjih 25 godina profesionalizirali smo dobrovoljno vatrogastvo; dobrovoljci danas obavljaju isti posao kao i profesionalni vatrogasci zaposleni u javnom sektoru.“
Menard traži povećanje naknada za dobrovoljce, koje trenutačno iznose od 8,70 eura po satu za običnog vatrogasca do 13,11 eura za časnika, kao i dodatne mjere kojima bi se bivše dobrovoljce potaknulo na povratak u službu.
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da se proračun za civilnu zaštitu gotovo udvostručio otkako je predsjednik Emmanuel Macron stupio na dužnost 2017. godine, porastavši s 450 na 800 milijuna eura.
Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo na Reutersov upit o konkretnim zahtjevima vatrogasaca.
Španjolska ovisi o sezonskim vatrogascima
Slične zabrinutosti prisutne su i u susjednoj Španjolskoj.
Zbog decentraliziranog sustava ne postoji službeni podatak o broju šumskih vatrogasaca jer svaka autonomna zajednica samostalno provodi zapošljavanje.
Dvije najveće španjolske sindikalne središnjice, CCOO i UGT, procjenjuju da u zemlji radi oko 35.000 šumskih vatrogasaca, od kojih je većina zaposlena na privremenim šestomjesečnim ugovorima.
Tijekom vrhunca ljetne sezone broj zaposlenih raste na približno 40.000 zahvaljujući angažiranju pomoćnih ekipa.
Jorge Nieto, predstavnik sindikata CCOO i koordinator šumarskih i okolišnih službenika u pokrajini Kastilja i León sjeverno od Madrida, smatra da takav sustav nije održiv.
„Šumski vatrogasci u ovoj regiji najlošije su plaćeni u cijeloj Španjolskoj. To su ljudi koji riskiraju život za plaću koja je tek nešto viša od minimalca. Većina ne zarađuje više od 1.400 eura mjesečno“, rekao je.
„Ono što nam treba jest profesionalna služba s pristojnim uvjetima rada.“
Prevencija tijekom cijele godine
U Madridu oko 60 profesionalnih vatrogasaca zaposlenih u javnom sektoru štrajka već više od 1.170 dana, tražeći službeno priznavanje statusa i prava šumskih vatrogasaca.
Nakon što su državne vlasti preuzele koordinaciju gašenja požara, oni su službeno raspoređeni zajedno s ostalim postrojbama u borbi protiv vala požara.
Španjolski vatrogasci i sindikalni predstavnici smatraju da bi šumski vatrogasci trebali biti zaposleni tijekom cijele godine, kako bi zimi obavljali poslove gospodarenja šumama i prevencije požara.
To uključuje uklanjanje raslinja, održavanje protupožarnih prosjeka oko gradova i poljoprivrednih gospodarstava te druge preventivne aktivnosti u slabo naseljenim ruralnim područjima, koje bi mogle smanjiti razmjere i intenzitet sve razornijih požara.
„Poslovi uklanjanja raslinja i druge preventivne aktivnosti koje bi šumski vatrogasci mogli obavljati u razdobljima manjeg rizika od požara jednostavno se ne provode“, rekao je Carlos Cuenca, vatrogasac iz Madrida i pripadnik specijalizirane nacionalne postrojbe za izvanredne situacije.
Španjolska ministrica zaštite okoliša Sara Aagesen izjavila je da država povećava izdvajanja za borbu protiv požara.
„Između 2024. i 2026. godine vlada je povećala sredstva za prevenciju šumskih požara za 30 posto, a za operacije gašenja za 34 posto“, rekla je.
„Proračun naših specijaliziranih postrojbi za gašenje šumskih požara povećan je za 47 posto, a poboljšani su i njihovi radni uvjeti. Tim ćemo putem nastaviti i dalje.“
Mjere poduzimaju i regionalne vlasti.
Regionalno ministarstvo zaštite okoliša Kastilje i Leóna priopćilo je Reutersu da će do kraja godine većina zemaljskih postrojbi – njih 71 od ukupno 111 timova šumskih vatrogasaca zaposlenih u državnoj tvrtki TRAGSA – raditi tijekom svih 12 mjeseci u godini te provoditi preventivne aktivnosti poput krčenja raslinja, prorjeđivanja šuma, orezivanja i uklanjanja vegetacije uz prometnice.
Jose Antonio Garcia Abarca, vatrogasac iz madridske regije, rekao je da su šumski požari ondje poprimili novu dimenziju jer sve češće prijete naseljenim područjima.
„Srce se slama kada prolazite mjestima koja poznajete cijeli život i vidite razmjere razaranja“, rekao je.
„Ali moramo nastaviti. Sezona požara još traje i pred nama je još mnogo posla.“
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