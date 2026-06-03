Revolucionarno otkriće: Znanstvenici slučajno pronašli "besmrtnu" morsku životinju

Kako bi provjerili što se događa, u laboratorijskim uvjetima proučavali su odvojene dijelove nožica, ticala i tijela morskih krastavaca. Rezultati su ih iznenadili: tkiva su se sama obnavljala, apsorbirala hranjive tvari iz morske vode i održavala aktivan imunološki sustav, iako nisu imala usta ni probavni sustav.