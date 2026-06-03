Trump najavljuje nove carine EU-u

U ponedjeljak je USTR predložio carinu od 25 posto na mnoge brazilske proizvode kao rezultat istrage prema članku 301 o digitalnim trgovinskim praksama i povlaštenim carinama u zemlji. Očekuje se da će trgovinska agencija uskoro objaviti nalaze još jedne velike istrage prema tom članku, a o gomilanju viškova industrijskih kapaciteta u 16 trgovinskih partnera, uključujući Kinu.