Putin odobrio izmjene važnog zakona: Rusija više ne priznaje kazne stranih i međunarodnih sudova

Ukrajina i tijelo za ljudska prava Vijeća Europe su u lipnju potpisali sporazum koji tvori osnovu za poseban tribunal, a Europska unija je ovog mjeseca osnovala posebno povjerenstvo za Ukrajinu (ICCU) u sklopu pokušaja da se Kijevu osigura nadoknada za stotine milijardi štete prouzročene ruskim napadima i navodnim ratnim zločinima.