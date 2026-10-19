Putin sazvao sastanak nakon ukrajinskih udara: Rusija se suočava s ozbiljnim problemom

Udari su se nizali jedan za drugim. Podatkovni centar u Sasovu, smješten u Rjazanskoj oblasti, teško je oštećen i izbačen iz pogona u noći sa 7. na 8. listopada. Već sljedećeg jutra, 9. listopada, napadnut je Yandexov objekt u Kalugi, dok je centar u Vladimiru potpuno ugašen nakon udara u noći na 11. listopada.