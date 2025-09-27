Putin se sprema napasti drugu europsku zemlju, kaže Zelenski

Trump je također rekao da je rusko gospodarstvo u velikim problemima te opisao njezinu vojsku kao “papirnatog tigra”. Na pitanje da objasni ovaj prividno topliji ton prema Ukrajini, Zelenski je rekao da je upoznao Trumpa s realnostima na bojištu. Objasnio mu je da su ruski pomaci često kratkotrajni: “To nije uspjeh. To je privremena prisutnost.”