veći sukob na pomolu?
Putin se sprema napasti drugu europsku zemlju, kaže Zelenski
Ukrajinski predsjednik tvrdi da Kremlj testira kapacitet Europe da zaštiti svoje nebo nakon novih opažanja dronova
"Otvorit će drugi pravac, nitko ne zna gdje"
Volodimir Zelenski predviđa da će Vladimir Putin proširiti svoj rat u Ukrajini napadom na drugu europsku zemlju te je optužio Rusiju za nedavne upade dronova, za koje kaže da su pokušaj testiranja obrane NATO-a.
Govoreći u Kijevu nakon sastanka s Donaldom Trumpom na UN-u u New Yorku, ukrajinski predsjednik rekao je da se Rusija priprema za veći sukob, prenosi Guardian.
“Putin neće čekati da završi rat u Ukrajini. On će otvoriti neki drugi pravac. Nitko ne zna gdje. On to želi,” rekao je.
Putin lies to the leaders who still talk to him when he says that the occupying forces are achieving some kind of their goals. For years now, they’ve been forced to come up with new and new reasons why the deadlines set for them keep being pushed back. And it’s telling that… pic.twitter.com/tmxHHvlWuT— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025
Zelenski je dodao da Kremlj namjerno provjerava kapacitet Europe da zaštiti svoje nebo, nakon opažanja dronova u Danskoj, Poljskoj i Rumunjskoj te povrede estonskog zračnog prostora od strane ruskih borbenih zrakoplova. Još dronova opaženo je u petak navečer iznad danske vojne baze te u subotu iznad jedne norveške baze.
Uočili 92 drona na putu prema Poljskoj
Ukrajinski predsjednik sugerirao je da se vlade EU teško nose s ovom novom i opasnom prijetnjom. Ranije ovog mjeseca Ukrajina je uočila 92 drona koja su na “koreografiran” način letjela prema Poljskoj. Većina ih je presretnuta. Devetnaest je prešlo u poljski zračni prostor, a Poljaci su srušili četiri.
“Ne uspoređujem naše snage. Mi smo u ratu, a oni [Poljska] nisu,” rekao je Zelenski. Dodao je da će predstavnici nekoliko neimenovanih zemalja doći u Ukrajinu na “praktičnu obuku” kako odbiti ruske zračne napade. “Spremni smo podijeliti naše iskustvo,” rekao je.
"Lijepi razgovori s Trumpom"
Njegove izjave uslijedile su nakon, kako ih je nazvao, “vrlo lijepih” razgovora s Trumpom na marginama Opće skupštine UN-a. Nakon sastanka, američki predsjednik rekao je kako vjeruje da Ukrajina može vratiti sav teritorij izgubljen od 2022. godine, uz podršku Europe i NATO-a.
Trump je također rekao da je rusko gospodarstvo u velikim problemima te opisao njezinu vojsku kao “papirnatog tigra”. Na pitanje da objasni ovaj prividno topliji ton prema Ukrajini, Zelenski je rekao da je upoznao Trumpa s realnostima na bojištu. Objasnio mu je da su ruski pomaci često kratkotrajni: “To nije uspjeh. To je privremena prisutnost.”
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2025
Wall Street Journal reports Trump is considering providing Tomahawk cruise missile to Ukraine according to a senior U.S. official & a senior European official briefed on the plans by the White House
Tomahawk has a range of nearly 2000 km (many refineries within range) pic.twitter.com/q69t7vHOxd
Tražio Tomahawk rakete od SAD-a?
Prema njegovim riječima, američki predsjednik sada ima više “povjerenja” u Ukrajinu i shvatio je da je Rusija njega i sve druge tretirala s “nepoštovanjem”. Odbio je komentirati navode da je Bijelu kuću tražio američke krstareće rakete Tomahawk sposobne pogoditi Moskvu, rekavši: “To je osjetljivo pitanje.”
Posljednjih mjeseci Kijev je proveo niz uspješnih udara na ruske rafinerije koristeći domaće bespilotne letjelice dugog dometa. Zelenski je upozorio da će, ako Kremlj pokuša ponovno uništiti ukrajinsku energetsku infrastrukturu ove zime, i sam ruski glavni grad iskusiti odmazdu nestanka struje.
