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Samit APEC-a u Kini

Putin, Trump i Xi za istim stolom? Kremlj: Mogli bi održati trilateralni sastanak

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Hina
|
02. ruj. 2026. 08:18
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08:36
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putin trump xi
Peter KOVALEV, Kevin Dietsch/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je u utorak da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na sljedećem samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u studenome.

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Upitan na državnoj televiziji o mogućnosti takva sastanka, Ušakov je rekao: „O tom se pitanju razgovaralo, da“.

Rekao je da se očekuje kako će sva trojica čelnika sudjelovati na samitu, dodavši: „Ako se ostvari ono što je rečeno, njih trojica moći će se sastati“.

Ušakov je govorio iz glavnoga grada Kirgistana Biškeka, gdje su Putin i Xi sudjelovali na skupu Šangajske organizacije za suradnju.

Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države članice su APEC-a, koji okuplja 21 zemlju. Sljedeći samit čelnika održat će se u kineskom Shenzhenu 18. i 19. studenoga.

„U ovom trenutku nemamo najava u vezi s dolaskom predsjednika Trumpa na APEC“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly.

Teme
donald trump kina kremlj rusija sad vladimir putin xi jinping

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