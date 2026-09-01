No, u međuvremenu je objavljena i drugačija verzija događaja. Ukrajinski portal NV, pozivajući se na ruski istraživački portal Agentstvo i anonimni izvor blizak Kremlju, objavio je da je Putin u početku bio spreman sastati se s Ratcliffeom, ali da je nakon što je doznao sadržaj poruke koju je šef CIA-e donio u Moskvu odlučeno da sastanak više nema smisla.