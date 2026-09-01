"POGRIJEŠIO JE ADRESU"
Poznato zašto je Putin odustao od sastanka sa šefom CIA-e: Stigla mu poruka zbog koje je promijenio odluku
Tajni posjet šefa CIA-e Johna Ratcliffea Moskvi otvorio je brojna pitanja nakon što se ondje nije sastao s Vladimirom Putinom, a pojavile su se i informacije o mogućem razlogu takve odluke.
Oglas
Šef CIA-e je 25. kolovoza stigao u Moskvu, gdje je razgovarao s ruskim obavještajnim dužnosnicima, među kojima su bili šef ruske vanjske obavještajne službe Sergej Nariškin i direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov. Reuters je tada izvijestio da Putin nije planirao sastanak s Ratcliffeom, dok je Kremlj potvrdio da je ruski predsjednik bio upoznat s rezultatima razgovora.
Nekoliko dana poslije pojavile su se informacije o mogućem sadržaju Ratcliffeove misije. Prema Axiosu, šef CIA-e tijekom posjeta Moskvi predložio je održavanje trilateralnog sastanka Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, kao i ponovno pokretanje pregovora o završetku rata u Ukrajini.
Axios navodi da je Ratcliffe ruskim dužnosnicima pokušao utvrditi mogu li pomoći u uvjeravanju Putina da se vrati pregovorima koje posreduje SAD. Američki dužnosnici nakon toga su o razgovorima i prijedlogu za sastanak izvijestili Zelenskog.
Putin odbio šefa CIA-e nakon što je pročitao njegovu poruku?
No, u međuvremenu je objavljena i drugačija verzija događaja. Ukrajinski portal NV, pozivajući se na ruski istraživački portal Agentstvo i anonimni izvor blizak Kremlju, objavio je da je Putin u početku bio spreman sastati se s Ratcliffeom, ali da je nakon što je doznao sadržaj poruke koju je šef CIA-e donio u Moskvu odlučeno da sastanak više nema smisla.
Tu tvrdnju zasad treba uzeti s rezervom. Reuters je ranije izvijestio da Putin nije planirao sastanak s Ratcliffeom, dok je Kremlj rekao da takvog susreta nije bilo. Zato nije moguće kao potvrđenu činjenicu navesti da je Putin osobno odbio Ratcliffea nakon što je pročitao njegovu poruku.
Ne zna se što je Ratcliffe točno prenio Rusima
Dodatnu težinu priči daje činjenica da je Ratcliffeov posjet bio prvi poznati dolazak šefa CIA-e u Moskvu od 2021. godine, kada se njegov prethodnik William Burns sastao s Putinom.
Prema Axiosu, Ratcliffeova misija nije bila samo obavještajne prirode. Njegov je cilj, među ostalim, bio procijeniti mogu li ruski šefovi obavještajnih službi pomoći u ponovnom pokretanju američkih pregovora s Moskvom.
Tako je nakon tajnog posjeta ostalo otvoreno pitanje što je točno Ratcliffe prenio ruskoj strani – i je li upravo sadržaj njegove poruke utjecao na odluku da se Putin s njim ipak ne sastane.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas