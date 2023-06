Putinovom kritičaru prijeti zatvor: “Okrutnost? To je kao u Staljinovo doba”

Podijeli :

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

U Moskvi je počelo suđenje Olegu Orlovu, aktivistu za ljudska prava, koji čim uđe u sudnicu jasno izražava osjećaje prema ruskom režimu. Radi se o jednom od lidera nevladine udruge Memorijal koji je u više navrata kritizirao rusku invaziju na Ukrajinu i sad mu prijeti pet godina zatvora.

Oleg Orlov je otvoreni kritičar oba rata koja vodi Kremlj – ovog u Ukrajini i onog u vlastitoj zemlji, protiv neistomišljenika. Od početka invazije u veljači 2022. zbog novog ruskog zakona prema kojem se među ostalim “specijalna operacija u Ukrajini” ne smije nazvati ratom, procesuirano je tisuće Rusa.

Nije samo Putin problem: Ovo su igrači koji održavaju rusku mašineriju živom Kako djeca ruskih moćnika izbjegavaju mobilizaciju? Evo gdje je Šojguov sin Obavještajci tvrde da imaju dokaz da je Rusija raznijela branu

70-godišnji Orlov također je optužen za kršenje jednog od novih zakona i prijeti mu tri godine zatvora zbog “višestrukog diskreditiranja ruske vojske” i kritika rata u Ukrajini.

“Prije svega, ruski Ustav jamči slobodu govora. Napisao sam članak u kojem sam iznio svoju viziju događaja. Gonjenje mene zbog toga je upravo kršenje Ustava. Drugo, ono što se događa u Ukrajini, budimo pošteni i nazovimo to ratom, to je protiv interesa Rusije i ruskih građana. Što se tiče “očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti”, to je vic. Podsjeća me na citate iz Georgea Orwella: “Rat je mir. Sloboda je ropstvo.” Tvrditi da je rat u Ukrajini u interesu međunarodnog mira, potpuna je budalaština”, rekao je Orlov za BBC.

Članak 29 ruskog Ustava doista jamči slobodu govora. Na papiru. U stvarnosti, Rusi koji javno kritiziraju vlast izlažu se popriličnom riziku. Ruske su vlasti izradile veliku paletu represivnih zakona kojima se mogu ušutkati kritičari i protivnici rata u Ukrajini.

Osim što je postalo kazneno djelo diskreditirati vojsku na bilo koji način, ruski kazneni zakon sada kažnjava ono što naziva “javnim širenjem lažnih informacija o ruskim oružanima snagama”.

“Razmjeri represije i broj slučajeva podsjećaju na doba Leonida Brežnjeva“, smatra Oleg Orlov. “Ali po razini okrutnosti i po duljini izricanja zatvorskih kazni to je kao u Staljinovo vrijeme.”

Suđenje Orlovu izazvalo je međunarodnu osudu. Vijeće Europe, najstarija europska politička organizacija čiji je cilj podržavati demokraciju i ljudska prava diljem kontinenta, osudilo je slučaj kao izvrtanje pravde.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kolika će vam mirovina biti ako radite samo pet godina u Njemačkoj? Nedostatak vitamina D je katastrofa za organizam, evo koje su posljedice Tri stvari koje su djeca u Jugoslaviji znala raditi, a današnja ne