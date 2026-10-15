NAPAD HUTISTA
Raketirana palača u kojoj je sjedište jemenske vlade, ima poginulih i ranjenih: "Opasna eskalacija"
Sjedište međunarodno priznate jemenske vlade u južnome lučkom gradu Adenu našlo se u četvrtak na meti raketnog napada, izjavili su za dpa svjedoci i vladini dužnosnici.
U objavi stoji da je napadnuto područje oko palače Al-Mašik. Vlada je napad opisala kao "opasnu eskalaciju usmjerenu protiv državnih institucija i civilnih objekata".
Priopćeno je da je među osobljem osiguranja i drugim djelatnicima u palači bilo poginulih i ozlijeđenih. U ranijoj izjavi navodi se da su poginula dvojica pripadnika premijerova osiguranja.
Saudijski informativni kanal Al-Hadath (Događaj) izvijestio je o pet eksplozija u palači nakon udara nekoliko projektila. Na društvenim su se mrežama pojavile snimke koje prikazuju dim iznad kompleksa u kojemu je smještena međunarodno priznata vlada.
Hutisti prijete saudijskim snagama
Al-Masirah (Putovanje), televizijski kanal pod kontrolom hutskih milicija, izvijestio je da je napadnut "vojni stožer kojim upravljaju saudijski časnici".
Vojni glasnogovornik hutista Jahija Sare rekao je da su saudijske snage legitiman cilj pobunjenika bez obzira na to gdje se nalaze.
U Adenu se nalazi i zapovjedni centar koalicije koju predvodi Saudijska Arabija. Koalicija se bori na strani jemenske vlade protiv hutskih pobunjenika, koje podupire Iran.
Premijer i članovi vlade na sigurnom
Ranije je jemensko ministarstvo informiranja objavilo da su premijer Šaja al-Zindani i ostali članovi vlade na sigurnom nakon raketnog napada.
Saudijski mediji izvijestili su da visoki jemenski vladini dužnosnici nisu ozlijeđeni. Vlada je pozvala međunarodnu zajednicu i Ujedinjene narode da zauzmu jasan i čvrst stav protiv ovakvih napada, umjesto da ih tretiraju kao izolirane incidente.
Jug Jemena ponovno u fokusu sukoba
Otkako su hutisti 2014. godine zauzeli glavni grad Sanu i druge dijelove sjevernog Jemena, sjedište međunarodno priznate vlade nalazi se u Adenu, na jugu zemlje. Predvodi je Rašad al-Alimi, koji iz sigurnosnih razloga uglavnom boravi u Rijadu.
Nakon ovog napada južni Jemen sve više dolazi u središte pozornosti hutista, koji već drže pod kontrolom velike dijelove sjevera zemlje. U munjevitoj ofenzivi u rujnu zauzeli su dodatna područja duž zapadne obale.
Posljednjih godina Aden i jug zemlje, osobito nakon primirja iz 2022., nisu bili u središtu borbenih djelovanja.
Vlada je objavila da će Aden ostati sjedište državnih institucija u Jemenu. Poručila je da će pokušaji ometanja javnog života ili slabljenja države i dalje ostati neuspješni.
Aden ima važnu stratešku ulogu
Aden je jedan od najvećih jemenskih gradova i ima važnu luku istočno od tjesnaca Bab al-Mandab (Vrata suza). Stoljećima je služio kao trgovačko središte.
Palača Al-Mašik nalazi se na brdu s kojeg se pruža pogled na Adenski zaljev.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare