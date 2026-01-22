Govor koji je razbjesnio Trumpa: "Ako nismo za stolom, bit ćemo na meniju"

Kanadska vlada priopćila je da ne vidi potrebu za ostankom u Davosu jer se Carney vraća u zemlju zbog zasjedanja parlamenta i sastanka vlade. Ministar međunarodne trgovine Maninder Sidu istaknuo je da je cilj kanadske delegacije u Davosu ostvaren te da je fokus sada na diversifikaciji trgovine, s obzirom na to da više od 75 posto kanadskog izvoza i dalje ide u Sjedinjene Američke Države.