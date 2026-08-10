Prijatelji životinja traže zabranu turističkih kočija nakon pada konja u Sinju

''Javnost se s pravom zgraža nad snimkom jer se odgovornost ne može prebacivati na konja zato što je ‘proklizao’. Sramotno je da se takvo tretiranje konja predstavlja kao turistička atrakcija umjesto da se pitamo kako je uopće moguće da je netko naredio da se životinje koriste na takvoj podlozi i po takvoj vrućini'', poručila je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata Prijatelja životinja.