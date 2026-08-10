Sjednica saborskog Odbora u Gospiću. Radojčić: Zbog korupcije države građani će platiti skupu sanaciju

''Dakle, radi se o snažnom kemijskom opterećenju tla i potencijalu toksičnog djelovanja, što predstavlja dugotrajni izvor onečišćenja", kazala je te naglasila da se te promjene smatraju djelomično nepovratnima jer ih je moguće smanjiti sanacijskim mjerama, ali se, dodala je, ne mogu u potpunosti ukloniti bez iskopa i zamjene tla.