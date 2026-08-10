OKO 125 MILIJUNA EURA
Sjednica saborskog Odbora u Gospiću. Radojčić: Zbog korupcije države građani će platiti skupu sanaciju
Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) sazvala je sjednicu tog Odbora za petak, 14. kolovoza u Gospiću na temu nezakonitog odlagališta opasnog otpada i utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda.
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"Stanovnici Gospića i okolice te cijele Hrvatske moraju dobiti informacije o procjeni rizika za zdravlje, o području potencijalne izloženosti i relevantnim putevima širenja onečišćenja, planiranim aktivnostima zaštite zdravlja te o planiranom tipu i vremenu sanacije", poručila je Radojčić.
Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
Predložila je da se, nakon tematske sjednice, održi i javno saslušanje, na koje su također pozvane dvije ministrice, ali i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, zamjenik glavnog državnog inspektora Ivan Samac, župan Ličko- senjske županije Ernest Petry i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
Javno saslušanje bi se, bude li prihvaćeno, trebalo održati u utorak, 18. kolovoza.
'Treba reći da će, zbog propusta i korupcije države, financijsku štetu jako skupe sanacije platiti građani'
Pozvala je sve članove saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode da se odazovu sjednici u Gospiću.
''Javno pozivam kolege iz HDZ-a, kao i ostale članove odbora da se odazovu sjednici kako bismo imali kvorum i mogli od odgovornih čuti informacije o okolnostima koje su dovele do tog nezapamćenog zagađenja i opasne prijetnje za zdravlje građana Gospića i Like'', poručila je Radojčić.
Predsjednica Odbora traži da se utvrdi lanac odgovornosti od najviših do najnižih sudionika te ''maksimalne zakonske kazne zatvora'' zbog teškog ugrožavanja zdravlja ljudi.
''Treba također reći i da će, zbog propusta i korupcije države, financijsku štetu jako skupe sanacije, govori se o oko 125 milijuna eura, platiti građani'', kazala je.
Pozivajući se na nalaze i mišljenja vještaka Geotehničkog fakulteta, Radojčić je napomenula da neki uzorci otpada 10 puta prekoračuju opasno svojstvo ekotoksičnosti. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, dodala je.
''Dakle, radi se o snažnom kemijskom opterećenju tla i potencijalu toksičnog djelovanja, što predstavlja dugotrajni izvor onečišćenja", kazala je te naglasila da se te promjene smatraju djelomično nepovratnima jer ih je moguće smanjiti sanacijskim mjerama, ali se, dodala je, ne mogu u potpunosti ukloniti bez iskopa i zamjene tla.
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