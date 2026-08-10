Hajdaš Dončić: SDP će pokrenuti opoziv Vlade zbog slučaja Gospić, čaša se prelila

"Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Zato pozivam sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se oko ovoga ne dijelimo. Jer ovdje nije riječ ni o ljevici ni o desnici. Riječ je o tome hoće li u Hrvatskoj vrijediti isto pravilo za sve: da onaj tko je politički odgovoran za rad sustava mora za taj sustav i odgovarati", poručio je Hajdaš Dončić u objavi na svojoj facebook stranici.