Troskot o Gospiću: Ignorirali su naša upozorenja, ovo je za pad Vlade

Naglasio je kako Štikada predstavlja svojevrsni pilot-projekt modela koji je poslije, prema njegovim riječima, primijenjen u Gospiću. Podsjetio je da je projekt na toj lokaciji dobivao potporu još 2017. godine, u vrijeme kada je Ličko-senjski župan bio današnji gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Troskot tvrdi da otpad nikada nije stvarno prerađivan jer za to nisu postojali odgovarajuća tehnologija ni kapaciteti, nego se godinama gomilao u neposrednoj blizini jezera.