Pao diler u Dubrovniku: Policija ga zatekla u prodaji kokaina u staroj jezgri, u stanu mu pronašli još droge

PU dubrovačko-neretvanska

Dubrovačka policija izvijestila je da je uhitila i kazneno prijavila 52-godišnjaka zbog sumnje u preprodaju kokaina, nakon što ga je zatekla pri prodaji droge stranom državljaninu, a pretragom njegova stana pronašla još 430 grama kokaina.

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Prema podacima policije, policijski službenici su ga u petak kasno navečer zatekli u staroj gradskoj jezgri prilikomprodaje paketića kokaina 52-godišnjem državljaninu Srbije.

Osumnjičeni je prilikom uhićenja policiji dragovoljno predao tri pakiranja s ukupno 2,8 grama kokaina skrivena u odjeći, dok su u prepravljenom kućištu tehničkog predmeta koji je dio njegove radne opreme pronađena još tri pakiranja s ukupno 2,4 grama kokaina.

Pretragom njegova stana u Dubrovniku, obavljenom na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku, pronađena su još četiri veća pakiranja s ukupno 430 grama kokaina, dvije precizne digitalne vage i 294 prazne PVC vrećice namijenjene uličnoj preprodaji.

Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a sudac istrage odredio mu je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana. Prepraćen je u zatvor u Dubrovniku.