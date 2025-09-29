Razorni tajfun poharao Vijetnam: Poginulo najmanje 11, deseci nestali

Broj poginulih u naletu tajfuna Bualoi u Vijetnamu porastao je na 11, a dvadesetak ljudi smatra se nestalima, priopćio je stožer za prirodne katastrofe.
Najmanje devet osoba poginulo je u tornadu izazvanom tajfunom koji je zahvatio sjevernu pokrajinu Ninh Binh, a dvije su osobe poginule u sjevernim pokrajinama Thanh Hoa i Hue, priopćile su vlasti.
Bualoi je rano u ponedjeljak stigao do kopna, uzrokujući valove visoke i do osam metara, navodi nacionalna meteorološka agencija.
Sedamnaest ribara nestalo je nakon što su ogromni valovi pogodili dva ribarska broda kod pokrajine Quang Tri, dok je s još jednim ribarskim brodom izgubljen svaki kontakt.
Tajfun se kretao preko pokrajine Nghe An prema Laosu, a maksimalna brzina vjetra oslabila je sa 117 km/h na 74 km/h kada je stigao do kopna.
Bualoi je do sada oštetio 245 kuća, poplavio gotovo 1.400 hektara riže i drugih usjeva te onemogućio pristup nekoliko područja.
U izvješću nije spomenuta veća šteta na industrijskim objektima, iako se na ili blizu Bualoijeve rute nalaze neke velike tvornice.
Stotine letova otkazano je ili odgođeno jer su četiri zračne luke u središnjim pokrajinama zatvorene.
Ciklona je izazvala obilne kiše u većem dijelu Vijetnama od subote, a vlasti su upozorile na rizik od velikih poplava i klizišta.
S dugom obalom okrenutom prema Južnom kineskom moru, Vijetnam je sklon tajfunima koji se često formiraju istočno od Filipina, gdje je prošloga tjedna poginulo najmanje 10 ljudi.
