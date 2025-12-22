Oglas

čelnik "židovske snage"

Ben Gvir predlaže zatvor "okružen krokodilima" za Palestince

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 14:36
Ben Gvir
AHMAD GHARABLI / AFP / AHMAD GHARABLI / AFP

Krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predložio je uspostavu „pritvorske ustanove okružene krokodilima“ za držanje palestinskih zatvorenika, izvijestili su lokalni mediji u nedjelju.

Oglas

Ministar nacionalne sigurnosti i čelnik "Židovske snage"

„Izraelska zatvorska služba razmatra neobičan prijedlog koji je iznio ministar nacionalne sigurnosti (Itamar Ben-Gvir), a koji predviđa uspostavu pritvorskog objekta za sigurnosne zatvorenike okruženog krokodilima kako bi se spriječili pokušaji bijega“, objavio je Channel 13, a prenosi Anadolu.

Prema navodima tog kanala, Ben-Gvir, čelnik krajnje desne stranke Židovska snaga (Jewish Power), iznio je prijedlog tijekom sastanka za procjenu sigurnosne situacije koji je prošlog tjedna održao s glavnim povjerenikom Izraelske zatvorske službe, Kobijem Yaakobijem.

Navodi se da se predložena lokacija nalazi u blizini područja Hamat Gader na sjeveru Izraela, u blizini okupirane sirijske Golanske visoravni i granice s Jordanom, te da uključuje farmu krokodila i zoološki vrt.

Knesset glasa o Ben Gvirom prijedlogu

Prijedlog dolazi u trenutku kada se očekuje da će izraelski Kneset u narednim danima glasovati o zakonskom prijedlogu koji je Ben-Gvir predložio, a kojim se predviđa pogubljenje palestinskih zatvorenika koje Izrael optužuje za planiranje ili sudjelovanje u napadima protiv njega.

Plenum Kneseta, najviše zakonodavno tijelo parlamenta, odobrio je prijedlog zakona u prvom čitanju 11. studenoga. Kako bi postao zakon, mora proći drugo i treće čitanje.

Izrael trenutačno drži više od 9.300 palestinskih zatvorenika, uključujući djecu i žene, uz izvješća o mučenju, izgladnjivanju i uskraćivanju medicinske skrbi, što je, prema palestinskim i izraelskim organizacijama za ljudska prava, rezultiralo smrću mnogih zatvorenika.

Kršenja prava palestinskih zatvorenika dodatno su eskalirala tijekom izraelskog genocidnog rata u Pojasu Gaze, u kojem je od listopada 2023. ubijeno više od 70.900 ljudi, uglavnom žena i djece, a gotovo 171.200 ih je ranjeno, u brutalnom napadu koji je također ostavio enklavu u ruševinama.

Teme
Itamar Ben-Gvir izrael knesset palestinci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ