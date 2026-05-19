Izraelski krajnje desni ministar tvrdi da je ICC izdao nalog za njegovo uhićenje

Bezalel Smotrich je treći izraelski dužnosnik na meti ICC-a, nakon Netanyahua i Gallanta, zbog ratnih zločina u Gazi.
Izraelski krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich izjavio je da je obaviješten kako je Međunarodni kazneni sud (ICC) u Haagu zatražio nalog za njegovo uhićenje, prenosi Al Jazeera.
Govoreći na konferenciji za novinare u utorak, Smotrich nije naveo tko ga je prethodne večeri obavijestio o nalogu. Proces traženja naloga za uhićenje povjerljiv je.
Smotrich je naloge za uhićenje izraelskih dužnosnika nazvao „objavom rata“, dodajući: „A pred objavom rata uzvratit ćemo svom snagom.”
Također je napao „terorističku organizaciju koja se pogrešno naziva Palestinska samouprava“, odražavajući ljutnju izraelske vlade zbog onoga što smatra palestinskom podrškom međunarodnim pravnim postupcima protiv izraelskih vojnih akcija u Gazi.
Najavljujući da će prijeći u protunapad nakon vijesti o ovom nalogu za uhićenje, Smotrich je rekao da će „potpisati nalog za evakuaciju Khan al-Ahmara“, čime bi palestinska zajednica bila prisilno premještena iz tog sela na okupiranoj Zapadnoj obali koje već godinama vodi pravnu bitku s izraelskim vlastima za svoj opstanak.
U studenom 2024. ICC je izdao naloge za uhićenje Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog „zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina“ počinjenih tijekom izraelskog genocidnog rata u Gazi.
Suci i tužitelji ICC-a otad su odsječeni od usluga banaka, kartičarskih kuća i tehnoloških divova poput Amazona zbog sankcija koje je uvela administracija Donalda Trumpa.
Sud je također izdao naloge za uhićenje nekoliko vođa Hamasa koji su kasnije ubijeni u izraelskim operacijama.
Navodi se da se optužbe ICC-a protiv Smotricha odnose na naredbe o prisilnom raseljavanju Palestinaca, njegovu podršku naseljavanju izraelskih doseljenika na okupiranom teritoriju te njegovu izjavu da bi izgladnjivanje Palestinaca u Gazi moglo biti „opravdano i moralno“. Ako budu potvrđene, Smotrich bi postao treći izraelski dužnosnik na meti suda, nakon Netanyahua i Gallanta.
Ujedinjeno Kraljevstvo i još četiri države prošle su godine uvele sankcije Smotrichu i još jednom krajnje desnom izraelskom ministru, Itamaru Ben-Gviru, optužujući ih za opetovano poticanje nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali.
Smotrich je pozvao na trajno osvajanje Gaze i ponovno uspostavljanje židovskih naselja koja je Izrael napustio 2005. godine, ideje koje je Netanyahu odbacio.
