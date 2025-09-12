Ne treba zaboraviti da je ova vježba poslužila kao opravdanje za koncentraciju ruskih snaga u Bjelorusiji pred početak invazije u Ukrajinu. Vrlo često su u povijesti vojne vježbe služile kao uvod za napad na neku državu. U sadašnjoj situaciji nije za očekivati da bi Rusi mogli koncentrirati snage za napad na neku od baltičkih država. Međutim mjere predostrožnosti uvijek su dobrodošle", komentirao je Redžepović.