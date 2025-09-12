Vojni analitičar, Goran Redžepović, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao rat u Ukrajini i veliku vojnu vježbu Rusije i Bjelorusije nazvanu "Vježba Zapad-2025".
"Poljska je zatvorila granicu s Bjelorusijom. Uvedena je i posebna zona za ograničenja letanja uz granicu s Bjelorusijom i Ukrajinom gdje je preko noći zabranjeno letenje bilo kakvih zrakoplova bez plana leta. Latvija i Litva već su uvele zonu zabrane uz bjelorusku granicu. To su sve mjere koje se poduzimanju radi eventualnih provokacija koje bi mogle doći u sklopu provođenja vježbe Zapad-2025.
Ne treba zaboraviti da je ova vježba poslužila kao opravdanje za koncentraciju ruskih snaga u Bjelorusiji pred početak invazije u Ukrajinu. Vrlo često su u povijesti vojne vježbe služile kao uvod za napad na neku državu. U sadašnjoj situaciji nije za očekivati da bi Rusi mogli koncentrirati snage za napad na neku od baltičkih država. Međutim mjere predostrožnosti uvijek su dobrodošle", komentirao je Redžepović.
Odgovorio je i na pitanje kako procjenjuje eventualne opasnosti ove vojne vježbe.
"Rusija nije u stanju trenutačno izvesti invaziju na svoje susjede. Međutim, dokazali su da su spremni vršiti provokacije. Do koje razine one mogu ići možemo samo pretpostavljati. I tijekom ove vježbe mogu se očekivati neke vrste provokacija", rekao je Redžepović i dodao da moramo pažljivo pratiti i koji odgovor će NATO savez imati na ruske provokacije.
"Poljaci ne žele da svojim inzistiranjem za brzim odgovorom iznesu na vidjelo sva neslaganja koja bi se možda pokazala unutar saveza. Jedan cilj ruske provokacije bio je upravo to, da na vidjelo izađu eventualna neslaganja unutar saveza glede prijetnje koja dolazi s Istoka. Za sada nema naznaka da bi moglo biti rata. Međutim, postoje indikacije kako bi se ruske provokacije mogle nastaviti", smatra Redžepović.
Postizanje primirja u Ukrajini
Redžepović se osvrnuo i na ulogu Koalicije voljnih u postizanju mira u Ukrajini.
"Putin smatra da pobjeđuje i ne zanima ga što se događa u Europi. Europa ne može skupiti dovoljno snaga da bi bilo što bitno doprinijela održavanju mira u Ukrajini.
Jedini put za postizanje i održavanje primirja i trajnog mira je maksimalno naoružavanje Ukrajine kako bi se mogla suprotstaviti učinkovito ruskoj agresiji", zaključio je Redžepović.
