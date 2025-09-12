VIDEO / Žestoki napad Ukrajine na Rusiju, na meti i Moskva: Gradovi, luke i naftna postrojenja u plamenu

Ukrajina je tijekom noći izvela veliki napad bespilotnim letjelicama na više ruskih regija, a među metama našli su se i Moskva te Sankt Peterburg, potvrdili su ruski dužnosnici i mediji.
Prema prvim izvješćima, dronovi su izazvali požar na brodu u luci Primorsk te u postrojenju Lukoila u Smolensku, prenosi Kyiv Independent.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko izjavio je da je protuzračna obrana srušila više od 30 letjelica. Krhotine su padale na nekoliko lokacija, uključujući grad Tosno, 53 kilometra od Sankt Peterburga, no kako tvrdi, nije bilo žrtava ni ozbiljnije štete. Ostaci dronova pronađeni su i u selima Vsevoložsk, Pokrovskoje i Uzmino.
Otkazano gotovo 50 letova
Drozdenko je potvrdio da je požar zahvatio jedno plovilo u luci Primorsk, glavnoj ruskoj naftnoj luci na Baltiku. Vatra je, kako je naglasio, brzo stavljena pod kontrolu i nije prijetilo potonuće niti izlijevanje nafte.
Zračna luka Pulkovo u Sankt Peterburgu zbog opasnosti od dronova bila je privremeno zatvorena, što je izazvalo kašnjenja i otkazivanja gotovo 50 letova.
The largest Russian oil port, Primorsk, was attacked in the Leningrad region, and a fire broke out on one of the ships, the governor reported pic.twitter.com/qrL1zDKn0f— ASTRA (@ASTRA_PRESS) September 12, 2025
Ni ruska prijestolnica nije bila pošteđena. Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da je u okolici Moskve oboreno najmanje devet ukrajinskih dronova. Prema njegovim riječima, ekipe hitnih službi poslane su na mjesta pada, no nije iznio pojedinosti o šteti ili točnim lokacijama.
U međuvremenu, ruski Telegram kanali, pozivajući se na stanovnike, izvještavali su o eksplozijama u naseljima Možajsk i Dedovsk zapadno od Moskve.
Sve češći udari na ruske ciljeve
Novi napadi pogodili su i Smolensk. Guverner te oblasti Vasilij Anohin potvrdio je da je protuzračna obrana djelovala, ali nije pružio dodatne informacije. Lokalni stanovnici prijavljivali su snažne detonacije, dok su se na društvenim mrežama pojavile snimke koje prikazuju požar u postrojenju Lukoila, uz oblake dima i plamena.
A Russian surface-to-air missile flies over the head of a resident in the Northwestern Russian city of Smolensk, scaring him, amidst an ongoing large-scale drone attack against targets in the city by the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/50cSDCAPI4— OSINTdefender (@sentdefender) September 11, 2025
Ukrajinska strana zasad se nije oglasila o ovim napadima. Poznato je, međutim, da Kijev posljednjih mjeseci sve intenzivnije koristi dronove kako bi remetio ruske zračne operacije i pokazao domaćem stanovništvu da rat zahvaća i ruski teritorij.
Ovi napadi dogodili su se svega nekoliko dana nakon što je Rusija izvela rekordni udar dronovima i raketama na Kijev te nakon incidenta u kojem su ruske letjelice povrijedile zračni prostor Poljske.
