VIDEO / Žestoki napad Ukrajine na Rusiju, na meti i Moskva: Gradovi, luke i naftna postrojenja u plamenu

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko izjavio je da je protuzračna obrana srušila više od 30 letjelica. Krhotine su padale na nekoliko lokacija, uključujući grad Tosno, 53 kilometra od Sankt Peterburga, no kako tvrdi, nije bilo žrtava ni ozbiljnije štete. Ostaci dronova pronađeni su i u selima Vsevoložsk, Pokrovskoje i Uzmino.