Oglas

Plenkovićev savjetnik

Miškulin o ruskim dronovima u Poljskoj: To je agresija na EU

author
N1 Hrvatska
|
11. ruj. 2025. 14:20

Ivica Miškulin, povjesničar i savjetnik predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, u emisiji N1 studio uživo s Ivanom Hrstićem govorio je, među ostalim, o upadu ruskih dronova u Poljsku

Oglas

Teme
Ivica Miškulin N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ