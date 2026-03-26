Uslijed tvrdnji Donalda Trumpa o tome kako Iran "očajnički želi dogovor", stiže vijest kako je Pakistan intervenirao u Washingtonu ne bi li uklonio iranskog ministra vanjskih poslova s izraelskog popisa meta za atentat jer u tom slučaju "više neće biti nikoga s kim se može razgovarati".
Oglas
Izrael je uklonio iranskog ministra vanjskih poslova s popisa meta za atentat nakon intervencije Pakistana, rekao je pakistanski dužnosnik za Reuters.
Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf bili su na popisu za likvidaciju sve dok Pakistan nije zatražio od Washingtona da ih se ne ubije, nakon čega je SAD zatražio od Izraela da „odustane”, rekao je dužnosnik.
Aragči je postao sve istaknutija politička figura u Iranu od početka rata i nakon ubojstva nekoliko visokih iranskih dužnosnika.
„Izraelci su imali njihove… koordinate i željeli su ih ukloniti”, rekao je pakistanski dužnosnik.
„Rekli smo SAD-u da, ako i oni budu eliminirani, više neće biti nikoga s kim se može razgovarati. Zato su SAD zatražile od Izraelaca da odustanu.”
Donald Trump tvrdi da SAD pregovara s Iranom o primirju, što Iran negira. Obje zemlje navodno su objavile odvojene prijedloge za primirje.
Aragči je nekoliko puta za zapadne medije ponovio kako Iran nema namjeru pregovarati s SAD-om i Izraelom, budući da je "dvaput napadnut" dok su trajali pregovori. Stvorio je i reputaciju na društvenim mrežama nakon viralnog isječka iz jednog intervjua u kojemu je na pitanje boje li se Iranci iskrcavanja američkih trupa mirno odgovorio "Ne, čekamo ih...".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas