pregovori na klimavim nogama
SAD i Iran imaju različite zahtjeve za okončanje rata
Prije gotovo mjesec dana, posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner neizravno su se sastali s Irancima u Ženevi dok je administracija Donalda Trumpa i dalje tvrdila da joj je diplomacija preferirana opcija. Dva dana kasnije, SAD i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana.
Sada Sjedinjene Države ponovno nastoje vratiti se pregovorima nakon što je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak promijenio stav i objavio da dvije zemlje pregovaraju o okončanju sukoba – no postoje značajne prepreke na putu povratka za pregovarački stol, unatoč javnom optimizmu koji dolazi iz Bijele kuće.
Saveznici iz Zaljeva i Europe pomno prate situaciju i sve su zabrinutiji zbog nedostatka napretka prema pregovorima koji bi okončali sukob ili barem doveli do prekida vatre, reklo je više izvora za CNN.
Jaz između zahtjeva dviju zemalja
Iako su u tijeku napori da se organizira sastanak dviju strana, izvori navode da je malo vjerojatno da će se takav susret uskoro održati s obzirom na veliki jaz između zahtjeva dviju zemalja.
Prijetnja nastavka vojne akcije SAD-a i Izraela snažno visi nad potencijalnim razgovorima. U međuvremenu, Teheran smatra da posjeduje ključan alat koji prije izbijanja rata nije imao: gotovo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
„Osnovni uvjeti moraju biti dogovoreni prije nego što dvije strane uopće sjednu za pregovore“, rekao je jedan regionalni izvor za CNN, dodajući da su Iranci sada dali „potpuno odbijanje maksimalističkoj ponudi“.
Ranije ovog tjedna SAD je, putem Pakistana, Iranu poslao popis od 15 zahtjeva. Mnogi od njih ponavljaju zahtjeve iz razdoblja prije početka rata: da se Iran obveže da neće razvijati nuklearno oružje, da SAD preuzme iranski visoko obogaćeni uranij, da se ograniče obrambene sposobnosti Teherana te da Iran prekine podršku svojim saveznicima u regiji.
Ako je to doista američka pozicija, „nema šanse za uspješne pregovore“, rekao je Nate Swanson, bivši dužnosnik američke vlade i direktor za Iran u Vijeću za nacionalnu sigurnost.
Drugi ključni akter u ratu, Izrael, zabrinut je da bi SAD mogao proglasiti jednomjesečno primirje kako bi omogućio pregovore s Iranom, rekla su dva izraelska izvora za CNN. Ipak, zemlja ostaje skeptična prema mogućnosti proboja, prema riječima jednog od izvora.
„Maksimum koji je Iran spreman dati ne zadovoljava minimum koji traže SAD“, rekao je izvor, dodajući da Izrael neke elemente američkog okvira smatra „pozitivnima i dobrima za Izrael“, posebno one koji se odnose na iranski nuklearni program i aktivnosti njegovih regionalnih saveznika. No drugi izraelski izvor upozorio je da bi eventualni sporazum o prekidu vatre dugoročno mogao ostaviti neriješena ključna pitanja, osobito u vezi s iranskim balističkim projektilima i djelovanjem saveznika u regiji.
Iranski zahtjevi
Swanson smatra da Iran vjerojatno vidi Trumpa kao nekoga tko nudi isti izbor kao i prije – kapitulaciju ili eskalaciju – te da ne djeluje kao da Teheran ozbiljno razmatra diplomaciju. Iran, kaže, iznosi „jednako smion i nerealan prijedlog“.
U srijedu je iranski dužnosnik, prema državnim medijima Press TV, iznio vlastiti popis zahtjeva. Oni uključuju potpuni prekid „agresije i atentata“, uspostavu konkretnih mehanizama koji bi spriječili ponovno izbijanje rata protiv Irana, zajamčeno i jasno definirano plaćanje ratne štete i odšteta, prekid vojnih operacija na svim frontama i za sve iranske saveznike u regiji te jamstvo da Iran može ostvarivati suverenitet nad Hormuškim tjesnacem.
Nema znakova održivog dogovora
Sposobnost Teherana da blokira ovu ključnu pomorsku rutu, unatoč američkom slabljenju njegovih vojnih kapaciteta, dovela je do naglog rasta cijena goriva i uznemirila globalna tržišta. To je ujedno i potencijalna prednost Irana u budućim pregovorima, a izvori navode da trenutno nitko od posrednika koji prenose poruke između dviju strana ne može jasno definirati kako bi održiv sporazum uopće mogao izgledati.
Neke zemlje Zaljeva i drugi američki saveznici žele trenutačni prekid borbi i otvaranje tjesnaca, dok drugi zagovaraju postizanje šireg sporazuma. Veleposlanik UAE-a u SAD-u Yousef Al Otaiba u srijedu je u autorskom tekstu za Wall Street Journal napisao da primirje trenutno nije dovoljno te se založio za sveobuhvatan dogovor.
„Jednostavno primirje nije dovoljno. Potreban nam je konačan ishod koji će obuhvatiti cijeli spektar prijetnji koje dolaze iz Irana: nuklearne kapacitete, projektile, dronove, terorističke saveznike i blokade međunarodnih pomorskih ruta“, napisao je Otaiba.
„Hormuški tjesnac je za njih novi alat na način kakav dosad nismo vidjeli“, rekao je Swanson, dodajući da Iran voli djelovati kao „naplatna postaja“ za prolazak brodova.
Razmjena poruka Irana i SAD-a
Iranski dužnosnici i dalje tvrde da ne pregovaraju sa SAD-om, no ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi priznao je da postoji razmjena poruka između dviju zemalja putem posrednika.
„To što se šalju poruke i što odgovaramo upozorenjima ili iznosimo svoje stavove ne znači pregovore ili dijalog; to je razmjena poruka“, rekao je na državnoj televiziji.
„U tim porukama iznesene su ideje koje su proslijeđene najvišim vlastima, a ako bude potrebno zauzeti stav, on će biti objavljen“, dodao je Araghchi u srijedu.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt istodobno je u srijedu tvrdila da „razgovori traju“ i da su „produktivni“.
Pripreme sastanka u Pakistanu
Dužnosnici Trumpove administracije rade na organiziranju sastanka u Pakistanu ovog vikenda kako bi se razgovaralo o izlaznoj strategiji iz rata, rekli su za CNN dva visoka dužnosnika. Trenutačni plan predviđa da potpredsjednik JD Vance otputuje u tu zemlju, moguće zajedno s drugim visokim dužnosnicima.
Iranski predstavnici poručili su administraciji da ne žele ponovno pregovarati s Witkoffom i Kushnerom te da bi radije razgovarali s Vanceom, rekla su dva regionalna izvora. Trump je u utorak izjavio da pregovore s Iranom trenutačno vode Vance, državni tajnik Marco Rubio, Kushner i Witkoff.
Dužnosnici upozoravaju da su i vrijeme i mjesto mogućeg sastanka još neizvjesni, kao i sastav sudionika. Kao potencijalna lokacija spominje se i Turska, budući da neki izražavaju sigurnosne zabrinutosti oko održavanja sastanka u Pakistanu. I Pakistan i Turska djelovali su kao posrednici između SAD-a i Irana.
"Trump će biti spreman osloboditi pakao"
Usred intenzivnih rasprava o mogućim pregovorima, saveznici iz Zaljeva privatno upozoravaju Trumpovu administraciju da ne eskalira rat slanjem kopnenih snaga na otok Harg ili pokušajem uklanjanja iranskog visoko obogaćenog uranija. Jedan visoki dužnosnik iz Zaljeva upozorio je da bi takav potez doveo do velikih gubitaka, vjerojatno izazvao iranske odmazde protiv regionalne infrastrukture i produžio sukob.
Ipak, mogućnost daljnje američke vojne akcije i dalje postoji. Oko 1.000 američkih vojnika iz 82. zračno-desantne divizije očekuje se da će u narednim danima biti raspoređeno na Bliskom istoku, čime se dodatno povećava vojna prisutnost u regiji dok administracija tvrdi da vodi razgovore s Iranom o okončanju sukoba.
Leavitt je u srijedu upozorila da će, ako „Iran ne prihvati realnost trenutačne situacije“, Trump „biti spreman osloboditi pakao“.
