Reuters: SAD prijeti ukidanjem obavještajnih podataka i oružja kako bi prisilio Ukrajinu na mirovni sporazum

Sjedinjene Države zaprijetile su Ukrajini da će obustaviti dijeljenje obavještajnih podataka i isporuke oružja kako bi je prisilile da pristane na okvir američki posredovanog mirovnog sporazuma, rekli su dvije osobe upoznate sa situacijom.
Izvori za Reuters, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, naveli su da je Kijev pod većim pritiskom Washingtona nego tijekom bilo kojih ranijih mirovnih pregovora te da SAD želi da Ukrajina potpiše okvir sporazuma do sljedećeg četvrtka.
"Žele zaustaviti rat i žele da Ukrajina plati cijenu," rekao je jedan od izvora.
Washington je Ukrajini predstavio plan od 28 točaka koji podržava neke od glavnih ruskih zahtjeva u ratu, uključujući da Kijev prepusti dodatne teritorije, smanji veličinu svoje vojske i da mu se zabrani ulazak u NATO.
Delegacija visokih američkih vojnih dužnosnika sastala se u četvrtak s predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu kako bi raspravili put prema miru.
Američka veleposlanica u Ukrajini i šef vojnog odjela za odnose s javnošću, koji su putovali s delegacijom, opisali su sastanak kao uspješan te su rekli da Washington želi „agresivan rok“ za potpisivanje dokumenta između SAD-a i Ukrajine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
