Axios izvještava
O Trumpovom tajnom planu: "Vjeruje da postoji stvarna prilika da se Ukrajinci i Europljani uključe"
Američki digitalni portal Axios izvijestio je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa potajno radi s Rusijom na razvoju novog plana za okončanje rata u Ukrajini.
Američki plan u 28 točaka pojavio se nakon uspjeha Trumpovih nastojanja da postigne dogovor u Gazi. Visoki ruski dužnosnik rekao je za Axios, a prenosi Ukrainska Pravda, da je optimističan u pogledu plana. Međutim, još nije jasno kako će reagirati Ukrajina i njezini europski partneri.
Axios, pozivajući se na izvore, piše da je 28 točaka podijeljeno u četiri široke kategorije: mir u Ukrajini, sigurnosna jamstva, sigurnost u Europi i budući odnosi SAD-a s Rusijom i Ukrajinom.
"Nejasno je kako se plan bavi spornim pitanjima poput teritorijalne kontrole u istočnoj Ukrajini – gdje ruske snage postupno napreduju, ali i dalje kontroliraju znatno manje teritorija nego što je Kremlj zahtijevao."
Witkoff predvodi proces izrade plana
Axios navodi da Trumpov izaslanik Steve Witkoff predvodi proces izrade plana te da je o njemu detaljno razgovarao s ruskim posebnim izaslanikom Kirillom Dmitrievim.
Dmitriev, direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja i aktivni sudionik diplomatskih razgovora o Ukrajini, rekao je u razgovoru za Axios u ponedjeljak 17. studenog da je tijekom posjeta Miamiju od 24. do 26. listopada vodio trodnevne razgovore s Witkoffom i drugim članovima Trumpova tima.
U međuvremenu, Witkoff se trebao sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u srijedu 19. studenog u Turskoj, ali je odgodio putovanje, rekli su ukrajinski i američki dužnosnici za Axios.
Witkoff je o planu razgovarao s Rustemom Umierovom, ukrajinskim ministrom obrane i tajnikom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, tijekom sastanka ranije ovog tjedna u Miamiju, potvrdio je ukrajinski dužnosnik za Axios.
"Znamo da Amerikanci rade na nečemu", rekao je ukrajinski dužnosnik.
"Trump je jasno poručio da je vrijeme da se prekine ubijanje"
Predstavnik Bijele kuće rekao je za Axios: "Predsjednik (Trump) je jasno poručio da je vrijeme da se prekine ubijanje i sklopi dogovor o okončanju rata. Predsjednik Trump vjeruje da postoji prilika da se ovaj besmisleni rat okonča ako se pokaže fleksibilnost."
Dmitriev je rekao da je glavna ideja uzeti kao osnovu principe o kojima su se Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili na susretu na Aljasci u kolovozu te pripremiti prijedlog koji bi "riješio ukrajinski sukob, ali i obnovio odnose SAD-a i Rusije te odgovorio na ruske sigurnosne zabrinutosti".
"Zapravo se radi o mnogo širem okviru, koji u osnovi kaže: ‘Kako konačno donijeti trajnu sigurnost Europi, ne samo Ukrajini’", rekao je.
Prema Dmitrievu, cilj je pripremiti pisani dokument o toj temi prije sljedećeg sastanka Trump–Putin. Planovi za summit čelnika u Budimpešti i dalje ostaju na snazi.
"Bijela kuća vjeruje da postoji stvarna prilika da se Ukrajinci i Europljani uključe u plan"
Naglasio je da ti napori nemaju veze s britanskom inicijativom za izradu mirovnog plana za Ukrajinu po uzoru na rješenje za Gazu, za koju smatra da nema šanse za uspjeh jer ne uzima u obzir ruski stav.
Ruski izaslanik rekao je da američka strana sada Ukrajincima i Europljanima objašnjava "prednosti" trenutačnog pristupa.
"Događa se na pozadini ruskih uspjeha na bojištu", dodao je.
Axios je također izvijestio da je jedan američki dužnosnik potvrdio da je Bijela kuća počela obavještavati europske dužnosnike o novom planu, iako se to još ne odnosi na Ukrajinu.
Dužnosnik je rekao da Bijela kuća vjeruje da postoji stvarna prilika da se Ukrajinci i Europljani uključe u plan, dodajući da će se prilagođavati na temelju povratnih informacija različitih strana.
"Vjerujemo da je sada pravi trenutak za taj plan. No obje strane moraju biti praktične i realne", rekao je američki dužnosnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare