NOĆNA AKCIJA

Rusija tijekom noći uništila 21 ukrajinski dron, dva letjela prema Moskvi

author
Hina
|
25. kol. 2025. 07:16
kamikaza dron
Unsplash / Ilustracija

Ruske obrambene jedinice uništile su tijekom noći 21 ukrajinski dron, izvijestila je ruska državna novinska agencija u ponedjeljak, pozivajući se na podatke ruskog ministarstva obrane.

Dva drona koja su ruske protuzračne jedinice uništile letjela su prema Moskvi, izjavio je u ponedjeljak gradonačelnik glavnog ruskog grada Sergej Sobjanin.

"Hitne službe rade na mjestu gdje su pale krhotine (dronova)", napisao je Sobjanin u objavi na Telegramu, prenosi Reuters.

Teme
Rusija dronovi

